지프, 4년 이상 보유 고객 부품 최대 20% 할인

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 지프가 장기 고객을 위한 '2026 롱라이프 케어 캠페인'을 7월 31일까지 전국 공식 서비스센터에서 진행한다고 1일 밝혔다.

캠페인 대상은 지프 웨이브 멤버십 고객 중 최초 등록일 기준 4년 이상 경과한 차량 보유자다. 차량 연식에 따라 모파 순정 부품 할인율이 달라진다. 4년 이상 6년 미만 차량은 10%, 6년 이상 8년 미만은 15%, 8년 이상은 20% 할인을 받을 수 있다.

[사진=지프]

캠페인 기간 동안 차량 주요 항목에 대한 무상 점검 서비스가 제공되며, 모파 순정 액세서리와 머천다이즈 전 품목도 20% 할인된다. 20만원 이상 유상 수리를 진행한 고객에게는 지프 로고가 새겨진 장우산을 사은품으로 증정한다.

지프는 대표 인기 액세서리에 대한 한정 특가도 마련했다. 선라이더 플립탑은 정가 355만원에서 200만원으로, 랭글러 전용 비드락 휠 패키지는 정가 660만원에서 396만원으로 판매한다.

자세한 사항은 전국 지프 공식 서비스센터 및 고객지원센터를 통해 확인할 수 있다.

y2kid@newspim.com