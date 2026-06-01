람보르기니, 맞춤제작 프로그램 20주년 기념 신규 색상 공개

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1960년대 미우라 로드스터 영감받은 '아주로 20주년'

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 오토모빌리 람보르기니가 맞춤제작 프로그램 '애드 퍼스넘(Ad Personam)'의 20주년을 기념해 신규 외장 색상 '아주로 20주년(Azzurro 20 Anniversary)'을 공개했다고 1일 밝혔다.

2006년 시작된 애드 퍼스넘은 고객이 색상, 소재, 마감재를 선택해 차량을 개인화할 수 있는 프로그램이다. 현재 공장을 출고하는 람보르기니 차량의 96%가 최소 한 가지 이상의 맞춤형 사양을 적용하고 있다.

아주로 20주년은 1960년대 미우라 로드스터의 '라메 스카이 블루(Lamé Sky Blu)'에서 영감을 받았다. 4중 레이어 구조로 설계된 이 색상은 고농도의 미세 알루미늄 입자와 진주광택 안료를 적용해 강렬한 스타더스트 효과를 구현했다. 직사광선 아래에서는 밝고 반짝이는 반사광이 드러나며, 부드러운 조명 환경에서는 우아한 분위기를 연출한다.

애드 퍼스넘은 2006년 파리 모터쇼에서 공개된 한정판 가야르도(Gallardo)로 시작됐다. 당시 네로 녹티스 차체 색상, 칼리스토 휠, Q-치투라 스티칭이 적용된 투톤 가죽 인테리어 등으로 구성됐다.

[사진=오토모빌리 람보르기니]

프로그램은 지난 20년간 지속적으로 확대됐다. 2013년 전담 팀이 신설돼 고객들이 색상, 소재, 마감, 액세서리를 선택할 수 있도록 지원했다. 2016년 산타가타 볼로냐에 애드 퍼스넘 스튜디오가 공식 개관했으며, 고객들은 공장 투어 후 전용 차량 구성 상담 세션에 참여할 수 있게 됐다.

2020년에는 애드 퍼스넘 가상 스튜디오를 선보여 고객들이 공식 딜러를 통해 2시간 동안 원격 컨설팅 서비스를 받을 수 있게 했다. 같은 해 도쿄 람보르기니 라운지에 상설 스튜디오가 개관했고, 2021년에는 뉴욕 라운지에도 개인화 스튜디오가 문을 열었다.

2023년 산타가타 볼로냐 스튜디오 리노베이션을 통해 다양한 디지털 도구가 새롭게 도입됐다. 고객들은 색상, 가죽, 소재의 실제 샘플과 첨단 가상 기술을 활용해 차량을 시각적으로 확인할 수 있으며, 구성 전문가와 함께 원격 환경에서도 세부 사양을 개인화할 수 있다.

현재 애드 퍼스넘은 400개 이상의 색상으로 구성된 팔레트를 제공하고 있다. 아주로 20주년은 한정 기간 동안만 제공되는 특별 색상이다.

y2kid@newspim.com