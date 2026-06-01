[6·3 재보선 D-2] 민주, 김용남 총력 지원…"李정부·평택 발전 위해 지지 호소"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당이 6·3 선거를 이틀 앞두고 최대 격전지 중 한 곳으로 꼽히는 경기 평택을 찾아 김용남 평택을 국회의원 재선거 후보 지원사격에 나섰다.

김남희·이건태·이재강·윤종군 민주당 의원은 1일 김 후보의 평택 선거사무소에서 공동 기자회견을 열고 "평택의 미래와 이재명 정부의 성공을 위해 김용남 후보를 선택해 달라"며 지지를 호소했다.

(좌측부터)윤종군·이건태·이재강·김남희 민주당 의원이 1일 김용남 후보의 평택 선거사무소에서 공동 기자회견을 열고 "평택의 미래와 이재명 정부의 성공을 위해 김 후보를 선택해 달라"며 지지를 호소했다. [사진=김용남 캠프]

이들은 "이번 평택시을 재선거는 단순히 국회의원 한 명을 뽑는 선거가 아니라 이재명 정부의 국정 동력을 뒷받침하고 평택의 새로운 도약을 앞당길 중요한 선거"라며 "반도체 산업의 핵심 거점이자 주한미군기지가 위치한 전략도시 평택에는 실제 성과를 만들어낼 민주당 국회의원이 필요하다"고 말했다.

이어 "중앙정부와 국회, 경기도와 평택시를 연결해 평택의 숙제를 풀어낼 사람이 바로 김용남 후보"라며 "평택 발전은 혼자 외치는 구호로 이뤄지지 않는다. 함께 움직이고 함께 책임지며 성과를 만들어야 한다"고 했다.

그러면서 "지금 평택에는 이재명 대통령, 추미애 경기도지사, 최원용 평택시장과 함께 일할 더불어민주당 국회의원이 필요하다"며 "고속철도(KTX)와 수도권 광역급행철도(GTX), 도로와 교통망 구축 등 평택의 미래 사업들은 중앙정부와 지방정부, 인접 지역 국회의원들의 협력이 있어야 가능한 일"이라고 강조했다.

이들은 "민주당 국회의원들이 김용남 후보의 손을 잡고 함께 뛰겠다"며 "김용남 후보의 약속이 시민의 삶 속에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 힘을 모으겠다"고 약속했다.

jeongwon1026@newspim.com