유안타증권, 'iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁' 판매금액 500억 돌파

"여러 유망 사모펀드를 하나의 공모펀드에 담은 iM에셋운용 사모투자재간접 펀드"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 유안타증권은 지난달 22일 기준 'iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁(사모투자재간접형)'의 판매액이 500억원을 넘어섰다고 1일 밝혔다. 해당 상품은 우수한 성과를 보였던 사모펀드 운용사의 대표 사모펀드를 편입해 분산투자 하는 공모펀드다.

유안타증권 측은 "작년 한 해 시장에서 성황리에 판매되며 소프트클로징 된 일부 사모펀드를 본 펀드를 통해 투자할 수 있다는 차별성과 함께 공모펀드의 운용 투명성 및 환매 유동성 확보, 최소 투자금액 제한 없이 소액으로도 사모펀드에 간접 투자할 수 있는 장점 등으로 단독 판매 기간이 지난 현시점에서도 꾸준히 관심을 받으면서 500억원의 판매고를 달성했다"고 전했다.

[사진=유안타증권]

상품은 구도, 머스트, 더블유, 쿼드자산운용 등 시장에서 좋은 평가를 받았던 사모 운용사들의 대표 사모펀드를 편입해 펀드 구조의 완성도를 한층 높였으며, 편입 펀드의 각 운용사 역시 롱숏, 롱바이어스, 멀티 전략, 헬스케어 특화 전략 등 서로 다른 투자 전략을 구사함으로써 포트폴리오 분산 효과도 기대할 수 있다는 설명이다.

홍동훈 유안타증권 상품전략본부장은 "우호적인 증시 환경으로 직접 투자를 선호하는 상황 속에서도 iM에셋 히어로 셀렉션 증권투자신탁(사모투자재간접형)이 판매금액 500억원을 돌파한 것은 유안타증권이 단독으로 선 공급했던 본 펀드에 대한 고객들의 기대와 신뢰가 확인된 결과로 본다"며 "고객들이 만족할 만한 성과를 낼 수 있도록 운용사와 긴밀히 협업하고 사후관리 체계를 고도화해 상품의 완성도를 더욱 높여나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com