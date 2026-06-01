단양군, '학교로 온(ON)' 2호 어상천초 공공임대주택 착공

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사업비 15억 투입해 기존 어린이집 리모델링…주택 5호 조성

2026년 12월 준공 목표…초등생 자녀 둔 외지 가구 우선 입주

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군이 지역 학교 활성화와 정주 여건 개선을 위한 '학교로 온(ON)' 시리즈의 두 번째 행보에 본격 나섰다.

단양군은 학령인구 감소로 위기를 겪고 있는 농촌 학교와 지역사회를 살리기 위해 총사업비 약 15억 원을 투입, 어상천면 일원에 '어상천초등학교 공공임대주택 조성사업'을 착공했다고 1일 밝혔다.

어상천초 공공임대주택 조감도. [사진=단양군] 2026.06.01 choys2299@newspim.com

이번 사업은 신축 대신 지역 내 유휴 공간을 재정비하는 방식으로 추진된다.

군은 기존 어상천 어린이집 건물을 아동·가족 친화형 주거 공간으로 리모델링해 총 5호의 공공임대주택을 조성할 계획이다.

이를 통해 예산을 절감하는 동시에 양질의 주거 공간을 공급함으로써 지방소멸 대응과 지역학교살리기를 연계한 효율적인 정주 기반 조성 사례가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

완공되는 공공임대주택은 기존 어린이집이 가진 보육·놀이 공간의 특성을 살려 설계된다.

어린 자녀를 둔 가구가 안심하고 거주할 수 있도록 맞춤형 평면 설계와 안전한 환경 구축에 중점을 둘 예정이다.

특히 군은 입주 우선순위를 초등학생 자녀를 둔 외지 가구로 지정해 실질적인 학생 유입 효과를 극대화할 방침이다.

이를 통해 어상천초등학교의 소규모 학교 살리기는 물론, 농촌 지역의 학령인구 감소 문제를 완화하고 귀농·귀촌 가구의 안정적인 지역 정착을 유도한다는 구상이다.

군 관계자는 "가평초에 이은 이번 어상천초 공공임대주택 사업은 유휴 시설을 활용해 학교와 마을이 상생하는 주거·교육 결합 모델을 확장하는 의미 있는 사업"이라며 "아이 키우기 좋은 정주 환경을 만들기 위해 앞으로도 생활 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com