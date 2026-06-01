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경기도 '2026 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈' 개최

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  • 경기도는 1일 2026 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈 개최를 발표하고 7월 12일까지 출품작을 모집했다
  • 10월 15일부터 16일까지 롯데시네마 수원에서 열리며 중편·단편 경쟁과 백남준 특별상 등 3개 부문으로 총상금 7000만 원을 시상한다
  • 모든 출품작은 AI 생성 사실 표기를 의무화했으며 경기도는 이번 대회가 실험적 AI 영상 창작을 조명하는 계기가 되길 기대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 12일까지 출품작 모집...중편 경쟁·단편 경쟁·백남준 특별상 3개 부문

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 영상 콘텐츠 창작 활성화를 위해 '2026 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈'를 개최하기로 하고 7월 12일까지 출품작을 모집한다고 1일 밝혔다.

2026 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈 포스터. [사진=경기도]

도에 따르면 오는 10월 15일부터 16일까지 롯데시네마 수원(수원역)에서 열릴 예정인 이번 대회는 생성형 AI 기술을 활용한 영화·영상 콘텐츠를 대상으로 ▲중편 경쟁▲단편 경쟁▲백남준 특별상 등 총 3개 부문으로 운영된다.

중편 경쟁 부문은 30분 이상 60분 미만의 작품, 단편 경쟁 부문은 30분 미만의 작품을 대상으로 하며 장르에 대한 제한은 없다. 백남준 특별상 부문은 분량에 제한 없이 백남준 작가의 예술 세계를 AI 기반 창작 방식으로 재해석한 작품을 공모한다.

심사를 통해 중편 경쟁 및 단편 경쟁 부문에서는 총 18편의 본선 진출작과 9편의 수상작을 선정하며 백남준 특별상 부문에서는 2편의 수상작을 선정한다. 총상금 규모는 7000만 원이다.

경쟁 부문 본선 진출작은 오는 10월 중 2주간 진행되는 영화관 상영과 시상식을 통해 공개될 예정이다.

이번 대회는 '인공지능 기본법'에 따른 AI 투명성 표시 기준을 적용해 모든 출품작에 AI 생성 사실 표기를 의무화했다. 영상 내 로고·워터마크 삽입, 시작·종료 자막 표기, 메타데이터 기반 비가시적 워터마크 등 지정된 방식 중 하나 이상을 적용해야 한다.

대한민국 AI 콘텐츠 어워즈는 지난 2024년 대한민국 AI 국제영화제란 이름으로 시작됐으며 2025년부터 명칭을 변경해 개최하고 있다.

AI 필름 스튜디오 리더격으로 불리는 마테오 AI 스튜디오의 '마테오'가 2024년 첫 회 대상을 차지했으며 2025년 대상작 '존재하지 않는 영화(The Cinema That Never Was)'는 대한민국 AI 콘텐츠 어워즈 대상 이후 18개의 영화제에서 추가로 수상하며 전 세계 영화계의 큰 이목을 집중시켰다.

강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "AI 기술이 창작 환경을 빠르게 변화시키는 가운데 이번 어워즈가 창작자들의 실험적 시도와 새로운 영상 문법을 조명하는 계기가 되길 기대한다"며 "국내외 AI 콘텐츠 창작자들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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