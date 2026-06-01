롯데, 6월 신입 공채 스타트…12개 계열사서 세 자릿수 채용

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MD·경영지원 등 20여 직무 대상... 자릿수 규모 신입사원 모집

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데가 예측 가능한 수시채용을 통해 신입 인재 모집에 나선다.

롯데는 오는 2일부터 롯데마트·슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트 등 12개 계열사가 참여하는 수시채용을 진행한다고 1일 밝혔다. 모집 직무는 MD(상품기획), 경영지원, 마케팅 등 20여 개 분야로 채용 규모는 세 자릿수다.

롯데가 오는 2일부터 '예측 가능한 수시 채용'을 진행한다. 사진은 롯데의 수시 채용 포스터 모습. [사진=롯데 제공]

지원자는 롯데그룹 채용 홈페이지를 통해 지원할 수 있으며, 계열사별 전형 일정과 지원 자격도 확인 가능하다.

이번 채용에서는 실무 역량 중심의 '아이엠(I'M·I'm Mania) 전형'도 운영된다. 롯데마트·슈퍼, 롯데하이마트, 한국후지필름은 해당 전형을 통해 MD와 마케팅 직무 신입사원을 선발한다. 아이엠 전형은 학점이나 어학 점수 등 이른바 '스펙' 대신 직무 관련 경험과 역량을 평가하는 방식이다. 지원자는 포트폴리오 심사와 현장 오디션을 거쳐 실질적인 직무 수행 능력을 검증받는다.

롯데는 채용 일정에 맞춰 취업 준비생 대상 행사인 '2026 상반기 롯데 잡카페'도 개최한다. 잡카페는 이달 2일 서울, 오는 5일 부산에서 열린다. 채용 상담뿐 아니라 그룹의 비전과 성장 전략을 소개하는 채용 브랜딩 행사 성격도 갖췄다.

행사에서는 자기소개서 작성법, 인적성 진단, 면접 전략 등 취업 준비에 필요한 특강이 진행된다. 참가자 전원에게는 롯데 신입사원들의 면접 경험을 담은 '채용 아카이빙북'을 제공한다. 또한 롯데백화점, 롯데정밀화학, 롯데건설, 롯데호텔 등 주요 계열사 채용 담당자와 현직자들이 참여해 직무 및 채용 상담을 진행할 예정이다.

롯데 관계자는 "예측 가능한 수시채용과 잡카페를 통해 취업준비생들의 체계적인 커리어 설계를 지원하고 있다"며 "앞으로도 채용 제도와 취업 지원 프로그램을 지속적으로 개선해 우수 인재 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com