[6·3 지선 충북] 신용한 측 "소득세 '0원' 현수막 사실 왜곡"…시민단체 고발 방침

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북지역 일부 시민단체가 더불어민주당 신용한 충북지사 후보의 납세 문제를 제기하며 내건 현수막과 관련해 신 후보 측이 "사실과 다른 주장"이라며 법적 대응에 나섰다.

신용한 후보 선거대책위원회는 1일 입장문을 통해 "2025년 종합소득세 신고가 완료되지 않은 상황에서 '소득세 0원'이라고 단정한 현수막이 게시됐다"며 "이는 세금 신고 절차에 대한 오해에서 비롯됐거나 사실을 왜곡한 주장"이라고 반박했다.

소득세 0원 현수막. [사진=신용한 캠프] 2026.06.01 baek3413@newspim.com

선대위는 "종합소득세는 해당 연도 소득에 대해 다음 해 5월 말까지 신고·납부하는 세금으로 현재는 신고 절차가 진행 중이거나 종료 직후 단계"라며 "세액이 확정되지 않은 시점의 자료를 근거로 단정적 표현을 사용하는 것은 부적절하다"고 주장했다.

이어 "해당 현수막이 유권자에게 후보자의 납세와 관련해 오해를 불러일으킬 수 있다"며 "정확한 사실과 다른 내용이 확산될 경우 법적 조치를 검토할 방침"이라고 했다.

신 후보 측은 수사당국 고발과 함께 선거관리위원회 신고를 진행할 예정이라고 밝혔다.

또 "선관위와 지방자치단체가 관련 사안에 대해 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 해달라"고 요청했다. 신 후보 측은 "선거는 정책과 비전 중심으로 이뤄져야 한다"며 "유권자의 판단에 영향을 줄 수 있는 정보에 대해서는 신중한 접근이 필요하다"고 강조했다.

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