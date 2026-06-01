코람코, 한국남부발전과 재생에너지 투자 협력 위한 MOU 맺어

인프라·기업금융 전담조직 신설…투자영역 다변화

윤장호 대표 "부동산 넘어 인프라·기업금융까지 투자 플랫폼 확장"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코람코자산운용은 1일 한국남부발전과 재생에너지 투자자문 및 사업협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

코람코자산운용에 따르면 이번 협약은 한국남부발전이 추진하는 재생에너지 사업에 대한 투자자문과 민간자본 유치, 인수합병(M&A) 협력 등을 주요 내용으로 한다. 양사는 향후 태양광, 풍력, 에너지저장장치(ESS) 등 재생에너지 분야를 중심으로 다양한 투자 기회를 공동 발굴할 계획이다.

한국남부발전-코람코자산운용 사업 협력 협약식. [사진=코람코자산운용]

코람코자산운용 측은 "최근 글로벌 인프라 시장은 AI 확산에 따른 디지털 인프라 투자 확대와 에너지 전환 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 국내 주요 기관투자가들도 관련 투자 비중을 지속적으로 확대하고 있다"고 말했다.

이에 회사는 기존 부동산 중심의 투자 플랫폼 기반으로 이러한 성장 영역까지 투자 범위를 넓혀 중장기 성장 동력을 확보한다는 전략이다. 이번 한국남부발전과의 협력 역시 인프라 투자 확대를 위한 첫 단계라고 설명했다.

또한 코람코자산운용은 해외부문 내 인프라·기업금융 전담 조직을 분리, 확대하고 해당 분야 전문가를 외부 영입해 전문성을 강화하고 있다. 특히 해외 인프라 투자, 사모대출, 기업 인수 금융 등으로 사업영역을 넓혀 해외 부동산과 인프라, 기업금융을 아우르는 종합 대체투자 플랫폼으로의 확장을 추진한다는 구상이다.

이는 윤장호 코람코자산운용 대표 취임 이후 추진 중인 '펀딩-투자-운용' 전문화 전략의 연장선이라고 회사 측은 전했다. 코람코는 지난해부터 투자 섹터별 전문화 체계를 구축하며 오피스, 데이터센터, 물류센터, 호텔 등 주요 자산군별 전문조직을 운영해 왔다.

윤장호 대표이사는 "코람코는 국내에서 섹터 전문화와 펀딩·투자·운용 체계를 통해 경쟁력을 입증해 왔다"며 "앞으로는 부동산을 넘어 인프라와 기업금융까지 투자 영역을 확대해 투자자들에게 보다 다양한 투자 기회와 안정적인 수익원을 제공할 것"이라고 말했다.

이어 "특히 재생에너지와 디지털 인프라, 기업금융 시장은 향후 성장 잠재력이 높은 분야"라며 "코람코가 보유한 투자 역량과 기관투자가 네트워크를 바탕으로 부동산과 인프라, 기업금융을 아우르는 투자 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com