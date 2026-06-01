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삼성디스플레이, 컴퓨텍스서 게이밍 OLED 16종 공개

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  • 삼성디스플레이가 2~5일 대만 컴퓨텍스 2026에서 게이밍 최적화 OLED·QD-OLED 16종을 공개했다
  • 노트북용 울트라 슬림 패널로 두께를 20% 이상 줄이고 트루블랙 1000 인증과 최대 240Hz 주사율을 구현했다
  • 업계 최초 4K 360Hz QD-OLED와 펜타 탠덤·V-스트라이프 기술, AI 미니게임 체험존으로 하이엔드 게이밍 시장 공략에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초슬림 노트북 패널·4K 360Hz 모니터 등 선봬

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성디스플레이가 글로벌 IT 전시회인 '컴퓨텍스 2026'에 전격 참가해 차세대 하이엔드 시장 선점을 위한 기술 시연에 나선다. 

삼성디스플레이는 2~5일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시센터에서 열리는 '컴퓨텍스 2026'에 참가해 게이밍에 최적화된 최신 OLED·QD-OLED 제품 16종을 공개한다고 1일 밝혔다. 전시 제품은 휴대용 게이밍 PC용 8.8형부터 모니터용 49형까지 다양하다.

삼성디스플레이가 2~5일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시센터(Taipei Nangang Exhibition Center)에서 열리는 '컴퓨텍스 2026(Computex 2026)'에 참가해 선보일 게이밍 최적화 OLED·QD-OLED 제품. [사진=삼성디스플레이]

이번에 최초 공개된 노트북용 '울트라 슬림' 패널은 양산 중인 최신 제품보다 두께를 20% 이상 줄였다. 독자적인 공정 노하우로 패널 휨 현상을 해결했으며 완벽한 블랙 표현력과 빠른 응답 속도를 유지해 VESA 'DisplayHDR™'의 최고 등급인 '트루블랙 1000'을 획득할 수 있다. 주사율은 최고 240Hz를 지원한다.

모니터 분야에서는 업계 최초로 4K 해상도와 360Hz 고주사율을 동시에 구현한 QD-OLED 제품을 선보인다. 패널 회로와 구동 시스템 최적화로 기술적 한계를 극복했다. 아울러 청색 OLED 적층 구조를 5개로 늘려 효율과 휘도를 높인 'QD-OLED 펜타 탠덤' 기술과 가독성을 높인 'V-스트라이프' 픽셀 구조 제품도 함께 소개한다.

현장 부스에서는 자체 개발한 인공지능(AI) 미니 게임과 글로벌 게임사들과의 협업 공간을 통한 비교 체험존도 운영한다. 관람객들은 크래프톤의 배틀그라운드, 펄어비스의 붉은사막 등 대작 게임을 500Hz 주사율 모니터와 프리미엄 OLED 노트북 등으로 플레이하며 자발광 디스플레이의 빠른 응답 속도와 우수한 저계조 표현력을 체감할 수 있다.

손동일 대형디스플레이사업부장 겸 IT사업팀장(부사장)은 "하이엔드 게이밍 디스플레이 시장의 기술 패러다임은 이미 자발광 디스플레이로 완전히 전환됐다"며 "앞으로도 게이머의 몰입을 높이는 기술을 가장 먼저 선보이며 경험의 혁신을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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