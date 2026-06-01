삼성디스플레이, 컴퓨텍스서 게이밍 OLED 16종 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초슬림 노트북 패널·4K 360Hz 모니터 등 선봬

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성디스플레이가 글로벌 IT 전시회인 '컴퓨텍스 2026'에 전격 참가해 차세대 하이엔드 시장 선점을 위한 기술 시연에 나선다.

삼성디스플레이는 2~5일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시센터에서 열리는 '컴퓨텍스 2026'에 참가해 게이밍에 최적화된 최신 OLED·QD-OLED 제품 16종을 공개한다고 1일 밝혔다. 전시 제품은 휴대용 게이밍 PC용 8.8형부터 모니터용 49형까지 다양하다.

삼성디스플레이가 2~5일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시센터(Taipei Nangang Exhibition Center)에서 열리는 '컴퓨텍스 2026(Computex 2026)'에 참가해 선보일 게이밍 최적화 OLED·QD-OLED 제품. [사진=삼성디스플레이]

이번에 최초 공개된 노트북용 '울트라 슬림' 패널은 양산 중인 최신 제품보다 두께를 20% 이상 줄였다. 독자적인 공정 노하우로 패널 휨 현상을 해결했으며 완벽한 블랙 표현력과 빠른 응답 속도를 유지해 VESA 'DisplayHDR™'의 최고 등급인 '트루블랙 1000'을 획득할 수 있다. 주사율은 최고 240Hz를 지원한다.

모니터 분야에서는 업계 최초로 4K 해상도와 360Hz 고주사율을 동시에 구현한 QD-OLED 제품을 선보인다. 패널 회로와 구동 시스템 최적화로 기술적 한계를 극복했다. 아울러 청색 OLED 적층 구조를 5개로 늘려 효율과 휘도를 높인 'QD-OLED 펜타 탠덤' 기술과 가독성을 높인 'V-스트라이프' 픽셀 구조 제품도 함께 소개한다.

현장 부스에서는 자체 개발한 인공지능(AI) 미니 게임과 글로벌 게임사들과의 협업 공간을 통한 비교 체험존도 운영한다. 관람객들은 크래프톤의 배틀그라운드, 펄어비스의 붉은사막 등 대작 게임을 500Hz 주사율 모니터와 프리미엄 OLED 노트북 등으로 플레이하며 자발광 디스플레이의 빠른 응답 속도와 우수한 저계조 표현력을 체감할 수 있다.

손동일 대형디스플레이사업부장 겸 IT사업팀장(부사장)은 "하이엔드 게이밍 디스플레이 시장의 기술 패러다임은 이미 자발광 디스플레이로 완전히 전환됐다"며 "앞으로도 게이머의 몰입을 높이는 기술을 가장 먼저 선보이며 경험의 혁신을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com