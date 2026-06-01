G마켓, 출석체크·쿠폰 통합…최대 700캐시 지급

누적 방문 기준으로 변경...기존 대비 3배 캐시 확대

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = G마켓이 고객 재방문을 유도하고 쇼핑 편의성을 높이기 위해 출석체크와 쿠폰 서비스를 전면 개편했다.

G마켓은 1일 기존에 분리 운영하던 '출석체크'와 '쿠폰' 페이지를 하나로 통합한 '출석체크·쿠폰존'을 선보였다고 밝혔다. 고객 이동 동선을 줄이고 다양한 혜택을 한곳에서 확인할 수 있도록 사용성을 개선한 것이 특징이다.

G마켓이 '출석체크·쿠폰' 코너를 개편하고 고객 사용성 개선에 나선다. 사진은 G마켓 출석체크·쿠폰 코너 모습. [사진=G마켓 제공]

출석체크 보상 체계도 손질했다. 기존 연속 출석 방식에서 월간 누적 출석 방식으로 변경해 참여 부담을 낮췄다. 이에 따라 고객은 월 기준 10회, 20회, 30회 방문 시 각각 300캐시, 500캐시, 700캐시를 받을 수 있다. 10회 방문 기준 지급 캐시는 기존보다 3배 확대됐다.

쿠폰 서비스에는 개인화 기능을 도입했다. 고객의 쇼핑 성향과 구매 이력, 이용 패턴 등을 분석해 맞춤형 할인쿠폰을 추천하는 방식이다. 생일 고객에게는 특별 할인쿠폰을, 장기간 방문 이력이 없는 고객에게는 웰컴백 쿠폰을 우선 노출하는 등 개인별 혜택을 강화했다.

이와 함께 특정 시점에 추가 혜택을 제공하는 '숨겨진 보너스 캐시 이벤트'도 새롭게 운영한다. 출석체크 과정에 재미 요소를 더해 고객 참여를 높인다는 전략이다.

G마켓은 이번 개편을 통해 고객 만족도를 높이고 충성 고객 확보에도 속도를 낼 계획이다. G마켓 관계자는 "출석체크·쿠폰존은 자주 방문하는 고객들을 위한 대표 혜택 공간"이라며 "앞으로도 쇼핑 편의성과 혜택을 강화할 수 있는 다양한 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com