한화, 샹그릴라 대화서 AI 자주국방·인도태평양 안보 협력 논의

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화그룹이 아시아 최대 안보포럼 '샹그릴라 대화'에 참가해 인공지능(AI)기반 자주국방 역량과 인도·태평양 지역 안보 협력을 논의했다.

한화는 지난 달 29~31일 싱가포르에서 열린 '제23차 IISS 아시아안보회의(샹그릴라 대화)'에 참가해 미국, 영국 등 주요국 정부 고위 관계자들과 양자 미팅을 진행했다고 1일 밝혔다. 주요 글로벌 방산기업들과도 고위급 미팅을 갖고 AI 및 첨단 기술 협력, 방산 역량 공유 방안을 논의했다.

샹그릴라 대화는 아시아·태평양 지역 국방장관과 군 고위 관계자, 안보 전문가들이 참석하는 역내 최대 다자 안보포럼이다.

한국 정부는 이번 회의에서 AI 기반 감지·타격 체계, 유·무인 복합전투체계, 사이버·우주 역량 등 첨단 기술로 자주국방을 강화하는 동시에 국제사회와 다차원적 안보 협력을 추진한다는 기조를 밝혔다.

한화는 이러한 기조에 발맞춰 지상·해양 분야에서 쌓아온 방산 역량과 AI·첨단 기술을 토대로 인도·태평양 지역 내 안보 협력에 기여하는 한편, 동맹국과의 방산·기술 협력도 넓혀간다는 방침이다.

한화 관계자는 "주요국 정부와 글로벌 방산기업을 직접 만나 AI·첨단 기술 협력의 방향을 이야기할 수 있는 자리였다"며 "육·해·공·우주 통합방산 역량으로 한반도 방위와 동맹국 방위력 강화 모두에 힘을 보태겠다"고 말했다.

tack@newspim.com