롯데홈쇼핑, 도산대로에 에이글 플래그십 오픈…브랜드 체험 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

프렌치 아웃도어 브랜드 국내 두 번째 매장…글로벌 세 번째 플래그십 스토어

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑이 프렌치 아웃도어 브랜드 에이글(AIGLE)의 국내 오프라인 사업 확대에 속도를 내고 있다.

롯데홈쇼핑은 지난 29일 서울 강남구 도산대로에 에이글의 두 번째 정규 매장을 열었다고 1일 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 지난 29일 서울 강남구 도산대로에 프렌치 아웃도어 브랜드 '에이글(AIGLE)'의 국내 두 번째 정규매장을 열었다. 사진은 에이글 매장 외관 전경. [사진=롯데홈쇼핑 제공]

이번 매장은 1989년 프랑스 생제르맹에 문을 연 에이글 첫 플래그십 스토어 콘셉트를 계승한 글로벌 세 번째 매장이다. 프랑스와 홍콩에 이어 한국에 들어선 플래그십 매장으로 브랜드 철학과 본점 감성을 공간 전반에 반영했다.

에이글은 1853년 프랑스에서 출발한 아웃도어 브랜드로 천연고무 소재의 러버 부츠와 프렌치 라이프스타일 웨어로 잘 알려져 있다. 롯데홈쇼핑은 2024년 국내 독점 판권을 확보한 이후 팝업스토어 운영과 정규매장 출점을 통해 브랜드 인지도를 높여왔다. 지난 4월 잠실 롯데월드몰에 첫 정규매장을 연 데 이어 도산대로에 두 번째 매장을 선보이며 오프라인 접점을 확대하고 있다.

도산점은 '도시의 세련됨과 시골의 슬로우 라이프를 연결한다'는 콘셉트로 꾸며졌다. 1층에는 천연고무 원산지인 헤베아 숲에서 영감을 얻은 '러버 포레스트'를 조성했고, 2층에는 브랜드 영상을 상영하는 대형 LED 패널과 전시 공간을 마련했다.

롯데홈쇼핑은 오는 5일부터 야외 공간에 포토존과 휴식 공간으로 구성된 '에이글 파크'를 운영하며 브랜드 체험 요소도 강화할 계획이다. 셀럽·인플루언서와 연계한 온·오프라인 캠페인도 전개해 고객 접점을 넓힌다는 방침이다.

nrd@newspim.com