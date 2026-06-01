아이티엠반도체, 배터리 열폭주 지연 국책과제 참여

파우치형 배터리팩 최적 설계

모빌리티·로봇 등 분야 확장

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 아이티엠반도체는 배터리 열폭주 확산을 지연시키는 배터리팩 개발을 위한 정부 정책과제에 참여한다고 1일 밝혔다. 최근 배터리 셀에서 발생한 열이 인접 셀로 번지는 열전이 현상을 차단해 대형 화재 사고를 막는 기술의 중요성이 커진 데 따른 결정이다.

이번 과제는 다공성 면압패드 구조를 기반으로 배터리 셀에 가해지는 압력을 균일하게 유지함으로써 스웰링(부풀어오름)을 제어하고 수명 및 신뢰성을 확보하는 동시에 열 차단 성능을 구현하는 데 초점을 맞추고 있다. 여기에 그래핀 기반 방열 설계를 적용해 고온 환경에서도 구조적 안정성과 성능을 유지할 수 있도록 하는 것이 특징이다.

해당 사업은 산업통상부가 추진하는 나노 소재 기반 핵심전략산업 열관리기술 개발 과제의 일환으로 파우치형 배터리 열폭주 지연을 위한 고온 안정성 다공성 면압패드 및 배터리팩 개발을 목표로 한다. 이를 위해 소재기업 이에스글로벌을 비롯해 아이티엠반도체 등 기업과 대학·연구기관 등 총 5개 기관이 지정됐다. 사업 기간은 2030년 12월 31일까지다.

아이티엠반도체는 열폭주 확산을 지연시키는 면압패드를 파우치형 배터리팩에 적용해 방열 및 화재 전이 방지에 대한 최적 설계와 신뢰성 검증을 담당한다. 또한 참여 기관들과의 협업을 통해 기술의 양산 적용을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

특히 이번 기술은 적용 범위가 넓어 활용성이 높은 것이 강점이다. 전동모빌리티와 에너지저장장치(ESS) 등 고출력 배터리 시스템뿐 아니라 해운·선박용 배터리 모듈 등 다양한 산업 분야로 확장 적용이 가능하다. 나아가 높은 신뢰성이 요구되는 로봇 및 방산 분야로의 확대도 기대된다.

나혁휘 대표이사는 "이번 정책과제를 통해 배터리 안전성 기술을 한층 고도화하고, 이를 다양한 응용 산업으로 확산시켜 로봇·방산 등 핵심 부품 기술을 확보해 나갈 것"이라며 "지속적인 기술 개발과 사업 다각화를 통해 미래 성장동력 확보와 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

aykim@newspim.com