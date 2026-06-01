삼성전자, 뭉크 미술관 작품 37점 아트 스토어에 공개

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노르웨이 오슬로 뭉크 미술관과 협업

'절규·태양·생의 춤' 등 대표작 포함

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 에드바르 뭉크의 희귀 소장품을 자사 TV 전용 예술 작품 구독 서비스에 포함시켰다. 이번 스크린 콘텐츠 확장을 통해 프리미엄 디스플레이 라인업의 경쟁력을 입증하는 동시에 차별화된 가전 생태계 고도화에 박차를 가한다는 구상이다.

삼성전자는 노르웨이 오슬로에 위치한 뭉크 미술관과 협업해 에드바르 뭉크의 대표작과 미공개 희귀 소장품 등 총 37점을 삼성 TV 전용 예술 작품 구독 서비스인 '삼성 아트 스토어'에 선보인다고 1일 밝혔다.

삼성 아트 스토어를 통해 '뭉크 미술관'의 '절규(The Scream)'를 감상할 수 있다. [사진=삼성전자]

이번 컬렉션은 세계적 표현주의 거장의 대표작인 '절규', '태양', '생의 춤', '멜랑콜리'를 포함한다. 여기에 '나무가 있는 정원', '식탁에 앉은 두 사람' 등 그간 대중이 쉽게 접할 수 없었던 라인업이 대거 추가됐다.

이를 통해 사용자들은 안방이나 거실에서 거장의 내밀한 작품들을 마주할 수 있게 됐다. 해당 서비스는 더 프레임 프로와 더 프레임을 비롯해 마이크로 RGB, 네오 QLED, OLED 등 다양한 제품군에서 이용 가능하다.

삼성전자는 디스플레이 기술에 다양한 인테리어와 조화롭게 어우러지는 디자인을 결합해 TV를 공간의 품격을 높이는 라이프스타일 제품으로 변모시키고 있다. 현재 메트로폴리탄 미술관, 뉴욕 현대미술관 등 글로벌 거점 미술관들과의 파트너십을 통해 총 5000여 점에 달하는 예술작품 데이터를 축적하며 일상 속 스크린 경험을 강화하는 중이다.

톤 한센 뭉크 미술관 디렉터는 "이번 협업은 미술관이라는 물리적 공간의 한계를 넘어 더 많은 관객에게 에드바르 뭉크의 내밀한 예술 세계를 선보일 수 있는 흥미롭고 뜻깊은 기회"라고 밝혔다.

토미 닐슨(Tommy Nilsson) 삼성전자 스웨덴 법인 디렉터는 "삼성 아트 스토어는 보다 많은 사람들이 일상 속에서 자연스럽게 예술 작품을 접할 수 있도록 돕는다"며 "뭉크 미술관 컬렉션을 집에서도 생생하게 감상해보시길 바란다"고 밝혔다.

aykim@newspim.com