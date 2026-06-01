보은 모래판 달군다…단오장사씨름 '빅매치' 8일 스타트

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국내 민속씨름 최대 축제...보은국민체육센터서 개최

[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 국내 민속씨름 최대 축제가 충북 보은에서 막을 올린다.

보은군은 '2026 보은단오장사씨름대회'가 오는 8일부터 14일까지 7일간 보은국민체육센터에서 열린다고 1일 밝혔다.

보은단오장사 씨름대회 포스터. [충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 2026.06.01 baek3413@newspim.com

대한씨름협회가 주최하고 보은군씨름협회가 주관하는 이번 대회에는 전국 최정상급 장사들이 총출동, 뜨거운 모래판 승부를 예고하고 있다.

단오장사씨름대회는 설날·추석 대회와 함께 씨름 3대 빅이벤트로 꼽히는 무대다.

특히 보은에서는 2018년 이후 다시 열리는 만큼 지역 팬들의 기대감도 높다.

대회 첫날인 8일에는 '씨름의 날' 기념식과 함께 여자부 예선 및 단체전이 펼쳐진다.

이후 매화·국화·무궁화장사 결정전 등 여자부 주요 경기가 이어진다.

이어 소백·태백·금강·한라·백두장사까지 체급별 최강자를 가리는 빅매치가 연이어 진행된다.

경기 열기는 안방까지 이어진다.

주요 경기는 KBSN SPORTS와 KBS 1TV를 통해 생중계돼 전국 씨름 팬들의 시선을 사로잡을 전망이다.

보은군은 대회 기간 선수단과 관람객 방문이 크게 늘 것으로 보고 시설 점검과 안전 관리, 교통·주차 대책 마련에 총력을 기울이고 있다.

지역 상권 활성화와 스포츠 도시 이미지 제고 효과도 기대하고 있다.

변인순 보은군수 권한대행은 "전통 민속씨름의 매력을 가까이서 느낄 수 있는 뜻깊은 무대"라며 "최정상급 장사들의 수준 높은 경기를 군민과 관광객 모두가 안전하게 즐길 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com