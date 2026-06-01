삼성바이오에피스-삼성서울병원, 공동연구 협약 체결

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신약 발굴 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오에피스와 삼성서울병원이 바이오 메디컬 분야의 차세대 기술 역량 확보를 위한 공동 연구에 나선다.

삼성바이오에피스는 삼성서울병원과 지난달 29일 공동 연구 협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

삼성바이오에피스 연구실 [사진=삼성바이오에피스]

이번 협약에 따라 양측은 협의체와 연구자문위원회를 운영하며 오는 2030년 말까지 다양한 연구 과제를 공동 수행할 예정이다.

삼성바이오에피스는 삼성서울병원이 보유한 의료 데이터를 기반으로 인공지능(AI)을 접목한 환자 치료 기술 개발과 신약 타깃 발굴 플랫폼 구축을 추진한다. 이를 통해 확보한 연구 데이터는 향후 항체·약물접합체(ADC) 등 신약 개발과 임상 전략 수립에도 활용할 계획이다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 "이번 협약을 통해 삼성만의 차별화된 헬스케어 생태계를 활용해 환자 미충족 의료 수요를 해결하고 기술 혁신을 선도하는 기반을 구축하고자 한다"며 "삼성서울병원과 함께 환자의 더 나은 삶에 기여할 수 있는 연구 성과를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

박승우 삼성서울병원 원장은 "미래 의료는 초정밀 의료를 구현해 나가는 과정"이라며 "미래 의료를 앞당기고 국내 의료가 글로벌 시장으로 확장될 수 있도록 삼성바이오에피스와의 협력을 성공적으로 이끌겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com