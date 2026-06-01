美, 3주 간 상선 70척 호르무즈 통행 안내…하루 평균 3척꼴

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미군이 최근 3주간 호르무즈 해협을 통과하려는 상선 약 70척의 항행을 조용히 지원하고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 31일(현지시간) 보도했다.

미국 관리들에 따르면 미 중부사령부(CENTCOM)는 3주간 페르시아만 안팎으로 이동하는 상선 약 70척의 해협 통과를 안내했다. 하루 평균 3척꼴이다. 전쟁 전 하루 100척 이상이 통과하던 것과 비교하면 여전히 미미한 수준이다.

대부분의 선박은 탐지를 피하기 위해 자동식별장치(AIS)를 끈 이른바 '암흑(dark)' 항행 방식으로 통과했다. 미 당국자들은 이란의 공격을 우려해 이 사실을 공개적으로 알리지 않았다고 밝혔다.

팀 호킨스 중부사령부 대변인은 NYT에 "미군은 직접 호위는 하지 않지만 호르무즈 해협을 자유롭고 안전하게 통과하려는 상선들과 계속 소통하고 조율하고 있다"고 말했다.

항행 경로는 이란 해안선과 거리를 두고 오만 쪽에 가까운 루트를 이용하는 것으로 알려졌다. 이란 승인 없이 이란 해안 근처를 항행하는 선박은 드론이나 미사일 공격을 받을 가능성이 높다고 미 당국자들은 알렸다.

트럼프 대통령은 지난 5월 초 상선 호송 작전인 '프로젝트 프리덤(Project Freedom·해방 프로젝트)'을 선언했다가 사우디아라비아 등의 반대로 곧 철회했다. 이후 중부사령부는 선박들의 통과를 독려하되 해군 호위는 제공하지 않는 방식으로 전환했다. 4월 중순부터는 이란 항구를 방문한 선박에 대한 해상 봉쇄도 시행 중으로 현재까지 116척을 차단해 이란의 원유 수출을 사실상 끊었다.

호르무즈 해협과 선박.[사진=블룸버그]

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