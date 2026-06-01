해운대구, 롯데백화점 천장붕괴 사고 안전조치·수습 총력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

안전 점검 및 영업 중지 요청 진행

보수 후 단계적 영업 재개 검토 예정

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 해운대구가 롯데백화점 센텀점 지하 1층 천장 붕괴 사고와 관련해 현장 안전조치와 수습에 나섰다.

1일 해운대구에 따르면 지난 31일 오후 3시께 롯데백화점 센텀점 지하 1층 식품관 수산물 판매 코너 인근에서 천장 일부가 붕괴되는 사고가 발생했다. 당시 매장 내 고객과 직원은 즉시 대피해 인명피해는 없었다.

심성태 부산 해운대구청장 권한대행(가운데)이 31일 오후 7시 구청에서 롯데백화점 센터점 지하 1층 천장붕괴 사고와 관련해 상황판단회의를 주재하고 있다.[사진=해운대구] 2026.06.01

백화점 측은 천장 내부 터보 냉각수 배관의 조인트 부위가 이탈하면서 누수가 발생했고 이로 인해 석고보드 천장이 내려앉은 것으로 보고 있다.

해운대구는 사고 직후 소방, 경찰 등 관계기관과 함께 추가 붕괴 가능성에 대비한 현장 안전조치를 실시하고 건축사와 합동으로 구조 안전 점검을 진행했다.

이어 이날 오후 7시 시, 경찰, 롯데백화점 관계자가 참석한 가운데 심성태 해운대구청장 권한대행 주재로 상황판단회의를 열고 안전점검이 마무리될 때까지 백화점 측에 영업 중지를 요청했다.

구는 백화점 측에 지하 1층 사고 구역에 대한 보수·보강 계획서를 제출하도록 했으며 다른 층과 구역에 안전상 문제가 없다는 전문가 의견서도 함께 제출하도록 요구했다.

해운대구는 보수·보강 공사 개시 이후 안전성 검토 결과에 따라 지하 1층 일부 구역을 중심으로 단계적 영업 재개 방안을 검토할 계획이다. 구는 공사 완료 시까지 전문가와 함께 시설 안전성을 지속적으로 확인하겠다는 방침이다.

news2349@newspim.com