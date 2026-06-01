부산시, 글로벌 데이터 해커톤 'DIVE 2026' 참가자 모집…총상금 1000만원

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산업 현장 연계 실전형 문제 해결

서비스·앱 개발까지 전 과정 수행



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 글로벌 데이터 해커톤 'DIVE 2026' 참가자 모집에 들어갔다.

시는 데이터 산업 활성화를 위한 '다이브(DIVE) 2026' 참가자를 1일부터 6월 24일까지 모집한다고 밝혔다.

'DIVE'는 데이터 기반 문제 해결과 산업 연계를 목표로 2024년 시작된 행사로 올해 세 번째를 맞는다.

DIVE 2026 포스터[사진=부산시] 2026.06.01

이번 대회는 공공기관과 민간기업이 함께 참여하는 협력형 컨소시엄 구조를 도입해 산업 현장과 연계된 과제를 중심으로 운영된다.

본선은 7월 25일부터 이틀간 벡스코 제2전시장에서 열린다. 참가자들은 데이터를 활용해 아이디어 도출부터 서비스·앱 개발까지 전 과정을 수행한다.

대회는 사전 워크숍과 팀 구성, 해커톤, 전문가 멘토링 등으로 진행된다.

발제사는 9개 컨소시엄으로 구성된다. 부산시-코리아크레딧뷰로, 부산테크노파크-한국평가데이터, 주택도시보증공사-아이엔, 부산도시공사-선도소프트, 부산시설공단-윌체어, 한국해양수산연수원·국립해양박물관-산타, 한국해양과학기술원-쓰리디랩스, 부산교통공사-짐캐리, BNK금융지주 등이 참여한다.

참가 신청은 부산 빅데이터혁신센터 누리집에서 가능하며 대학생, 직장인, 일반인 등 누구나 지원할 수 있다. 2~4인 팀 단위로 신청받는다.

온라인 예비 심사를 거쳐 본선 진출 80개 팀을 선발하며 결과는 6월 말 발표된다. 본선 진출팀에는 사전 교육과 데이터 제공, 피드백 프로그램이 지원된다.

총상금은 1000만 원 규모로 대상·최우수상·우수상 각 1개 팀에 부산시장상이 수여된다. 분야별 우수팀에는 주관기관장상이 별도 수여된다.

김동현 미래기술전략국장은 "공공과 민간이 함께 과제를 발굴하고 데이터를 제공하는 협력형 컨소시엄 기반 '다이브 2026'을 통해 데이터 기반 혁신 서비스를 확산시키고 부산이 데이터 산업을 이끄는 거점 도시로 자리매김하는 계기를 마련하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com