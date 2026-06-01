부산시, 신평2 재개발사업 정비계획 입안요청제 도입…공공 주도 모델 출발

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주민 참여 공공성·사업성 균형

지역 특성 반영·기간 단축 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 신평2 재개발사업에 '정비계획 입안요청제'를 적용해 공공 주도의 기본계획 수립에 나섰다.

시는 도시 및 주거환경정비법에 따른 입안요청제를 활용한 사하구 신평동 일원 재개발사업 추진을 위해 용역업체를 선정하고 정비계획 기본방향 수립에 착수했다고 1일 밝혔다.

부산 사하구 신평2 재개발사업 건축기획 제안 조감도[사진=부산시] 2026.06.01

입안요청제는 주민이 구역 경계를 설정해 정비계획 입안을 요청하면 공공이 초기 단계부터 참여하는 방식이다. 민간 중심 사업에서 나타난 사업성 편중, 기반시설 부족, 계획 변경에 따른 지연 문제를 보완하기 위해 도입됐다.

시는 공공 참여를 통해 공공성과 사업성 간 균형을 확보하고 지역 특성을 반영한 도시·건축 통합계획을 마련한다는 방침이다. 계획 수립 과정의 불확실성을 줄여 사업 기간 단축도 기대하고 있다. 기본방향 수립 용역비는 시가 부담한다.

이번 용역 대상지는 신평동 일원 약 5만2000㎡ 규모다. 토지이용 구상과 주택건설계획, 도로·공원 등 기반시설, 생활 사회기반시설 조성 등 정비계획 전반의 기본 틀을 마련한다.

시는 지난 3월 입찰공고 이후 5월 제안서 평가를 거쳐 용역업체를 선정했다. 향후 지자체와 전문가, 주민 의견을 반영해 건축계획 등 세부 방향을 구체화할 계획이다.

선정 업체는 기존 공동주택과 차별화된 계획안을 제시해 평가를 받았다. 시는 전문가 자문과 주민 의견 수렴을 병행해 계획 완성도를 높이고 사업 추진 기반을 마련한다는 입장이다.

이번 용역 결과를 바탕으로 향후 다른 정비사업에도 적용 가능한 주거모델을 검토할 계획이다. 입안요청제가 적용된 다른 대상지에 대해서도 하반기 추가 용역을 추진한다.

배성택 주택건축국장은 "정비계획 기본방향 수립은 사업의 출발 단계"라며 "공공 가이드라인을 통해 사업 과정의 불확실성을 줄이고 도시 디자인 개선을 유도하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com