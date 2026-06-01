부산시, 해외 디자인 전시 지원사업 추진…WDC BUSAN 2028 홍보 연계

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1인당 최대 550만원 지원

디자인수도 이미지 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 디자이너의 해외 전시 참여를 지원하고 '2028 세계디자인수도 부산'의 국제적 인지도를 높이기 위한 사업을 추진한다.

부산시와 (재)부산디자인진흥원은 세계 주요 디자인 무대에서 부산의 디자인 역량과 도시브랜드를 알리기 위해 'WDC BUSAN 2028 홍보 연계 해외 디자인 전시 지원사업'을 추진한다고 1일 밝혔다.

WDC BUSAN 2028 홍보 연계 해외 디자인 전시 지원사업 포스터[사진=부산시] 2026.06.01

이번 사업은 부산 지역 디자이너의 해외 디자인 전시 참가를 돕고, 전시 현장에서 부산과 '2028 세계디자인수도 부산'을 함께 홍보하기 위해 마련했다. 해외 진출 과정에서 부담이 큰 운송비와 전시비용 등을 실질적으로 지원해 글로벌 무대 진출을 뒷받침한다.

지원 대상은 올해 해외 디자인 전시 참가가 확정됐거나 참가 의사가 분명한 개인 또는 팀이다. 총 10명(팀)을 선정하며 공고일 기준 최근 3년 이내 디자인 관련 실적 3건 이상을 증빙할 수 있어야 한다.

부산 소재 디자인 기업 재직자, 부산 관련 프로젝트나 전시 수행자, 부산 기반 스튜디오·창작팀 활동자, 부산 주제 공모전 수상자, 부산 출향 디자이너 등이 대상에 포함된다.

다만 동일 전시로 다른 기관의 지원을 받는 경우나 물류·통관 위험이 큰 작품은 제외된다.

선정자는 전시 전 SNS 콘텐츠 게시, 현장 홍보, 홍보물 배포, 네트워킹 활동, 전시 스케치 영상 제작 등을 수행해야 한다. 전시 종료 뒤에는 개요와 주요 사례, 디자인 동향 분석, 연계 가능성, 향후 홍보 아이디어 등을 담은 결과보고서를 제출해야 한다.

지원 항목은 작품 운송비, 전시 공간 대여료, 전시물 설치·철거 비용 등이다. 1인(팀)당 최대 550만 원을 지원하며, 개인 항공료와 숙박비는 제외된다. 지원금은 관련 증빙서류 제출 후 정산 방식으로 지급한다.

신청은 전자우편으로 접수하며, 활동신청서와 포트폴리오, 전시 참가 증빙자료 등을 제출해야 한다.

문정주 미래디자인본부장은 "이번 사업은 지역의 우수한 디자이너들이 비용 걱정 없이 글로벌 무대에서 마음껏 역량을 펼칠 수 있도록 돕는 동시에, '2028 세계디자인수도 부산'을 국제 디자인 현장에 알리는 의미 있는 프로젝트이다"라며 "해외 전시를 준비 중인 부산 디자이너들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 당부했다.

ndh4000@newspim.com