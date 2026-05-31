[6·3 지선 경기]양향자 "접경지역 희생 강요 끝내고 파주의 시대 열겠다"

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GTX-D·평화경제특구·첨단산업 유치...규제 벗어나 기회의 도시로"

[파주=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 양향자 경기도지사 후보가 31일 오후 파주시민들과 만나 지역 발전 비전을 설명하며 지지를 호소했다.

[파주=뉴스핌] 정종일 기자 = 31일 오후 국민의힘 양향자 경기도지사 후보가 파주시 금릉역 광장에서 박용호 파주시장 후보와 파주시민들과 만나 지역 발전 비전을 설명하며 지지를 호소하고 있다. 2026.05.31 observer0021@newspim.com

양 후보는 "파주는 오랫동안 접경지역이라는 이유로 수많은 규제와 희생을 감내해 온 도시"라며 "이제는 희생의 대가를 받을 때가 아니라 새로운 성장의 기회를 만들어야 할 때"라고 말했다.

또 양 후보는 "수도권이라는 이유로 규제를 받고 접경지역이라는 이유로 또 다른 제약을 받아왔다"며 "교통과 산업, 일자리 문제를 해결해 파주가 경기북부 성장의 중심이 될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

특히 "GTX-D를 비롯한 광역교통망 확충과 대중교통 개선을 통해 서울 접근성을 높이고 출퇴근 여건을 개선하겠다"고 강조했다.

[파주=뉴스핌] 정종일 기자 = 31일 오후 국민의힘 양향자 경기도지사 후보가 파주시 금릉역 광장 유세를 마치고 시민들과의 만남에서 할머니 품에 안긴 아기를 모며 '엄마미소'를 짓고 있다. 2026.05.31 observer0021@newspim.com

또 "평화경제특구 조성과 첨단산업 유치를 통해 양질의 일자리를 늘리고 청년들이 떠나지 않아도 미래를 설계할 수 있는 기반을 만들겠다"고 밝혔다.

양 후보는 "파주는 출판·콘텐츠 산업이 밀집된 강점이 있다"면서 "문화와 콘텐츠, 첨단산업이 함께 성장하는 새로운 산업 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

이어 "경기도의 발전은 북부와 남부가 함께 성장할 때 완성된다"며 "파주가 경기북부 발전의 중심축이 될 수 있도록 도정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

[파주=뉴스핌] 정종일 기자 = 31일 오후 국민의힘 양향자 경기도지사 후보가 파주시 금릉역 광장 유세를 마치고 시민들과의 만남에서 청년들과 밝은 미소로 기념촬영을 하고 있다. 2026.05.31 observer0021@newspim.com

이날 양 후보와 함께 한 박용호 파주시장 후보는 "저도 10년동안 반도체 설계를 한 전문가"라며 "티끌하나 없이 깨끗한 반도체처럼 양 후보와 힘을 모아 정직하고 깨끗하게 파주시정을 운영하겠다"며 지지를 호소했다.

양 후보는 "파주 시민들이 더 이상 규제와 불편을 당연하게 받아들이지 않도록 하겠다"며 "파주를 기회의 도시, 청년이 돌아오는 도시, 기업이 찾아오는 도시로 만들겠다"고 강조했다.

observer0021@gmail.com