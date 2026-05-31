[6.3 지선 충북] 교육감 선거' 보수단일화' 발언 놓고 후보간 격돌

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김성근 "윤 후보, TV 토론 발언 허위사실 공표" 사퇴 요구

윤건영 "명백한 사실 왜곡 반박... 정치선동 책임 물을 것"



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육감 선거를 사흘 앞둔 31일 김성근 후보와 윤건영 후보 간 날 선 공방이 이어졌다.

김성근 후보 측은 이날 윤건영 후보의 TV 토론 발언을 '허위사실 공표'로 규정하며 사퇴를 요구했고 윤 후보 측은 "정치 공세"라며 맞섰다.

충북교육감 후보 TV토론 모습. [사진=MBC 충북 캡쳐]

김 후보 선거대책위원회는 보도자료를 "윤건영 후보가 지난 28일 충북선거방송토론위원회 주관 TV토론에서 과거 '보수 단일화' 발언을 부인한 것은 명백한 허위사실 공표"라며 "즉각 후보직에서 사퇴하라"고 촉구했다.

김 후보 측은 윤 후보가 토론회에서 "보수 단일화라는 표현은 언론이 쓴 것"이라고 발언한 데 대해 2022년 당시 성명과 언론 보도, '보수 단일 후보'가 적힌 명함 등을 근거로 반박했다.

선대위는 "윤 후보가 직접 '보수 후보 단일화'를 언급한 기록이 존재한다"며 "유권자 판단을 흐리게 하는 중대한 선거 범죄에 해당한다"고 주장했다.

또 공직선거법상 허위사실 공표죄(제250조 1항) 적용 가능성을 거론하며 "고의로 과거 행적을 부인한 경우 처벌 대상이 될 수 있다"고 했다. 김 후보 측은 법적 대응도 검토 중이라고 밝혔다.

반면 윤건영 후보 측은 이날 별도의 입장을 내고 "김 후보가 교육감 선거를 정치판으로 만들고 있다"며 강하게 반발했다.

윤 후보 측은 "토론 발언은 당시 단일화 과정이 여론조사 방식이 아니었다는 점을 설명한 것"이라며 "이를 왜곡해 '허위사실'로 몰아가는 것은 악의적인 네거티브"라고 주장했다.

윤 후보 측은 김 후보의 선거 슬로건과 행보도 문제 삼았다. 그는 "교육 대신 이념 대결을 부추기고 있다"며 "도민은 교육 전문가를 원하지, 정치적 투사를 원하지 않는다"고 했다.

또 김 후보의 학력 미공개 문제와 과거 SNS 사진 논란 등을 거론하며 "자신에게는 관대하고 상대에게만 엄격한 이중적인 태도"라고 비판했다.

국가교육위원회 경력을 '정권 잔재'로 규정한 데 대해서도 "국가기구를 정치 프레임으로 왜곡한 것"이라고 맹공했다.

baek3413@newspim.com