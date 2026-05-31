[6·3 지선 인터뷰]강희은 중구청장 후보 "원도심 경쟁력 회복에 행정력 집중"

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상권 회복·주거 안정·체류형 관광 활성화 제시



[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 강희은 더불어민주당 중구청장 후보는 31일 "부산 중구의 상권 회복과 정주 여건 개선을 위한 실효성 있는 지원책 마련이 필요하다"고 말했다.

강 후보는 이날 민영종합뉴스통신사 <뉴스핌>가 가진 서면 인터뷰에서 "최근 이재명 대통령과 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 잇따라 자갈치시장을 부산 중구 원도심 활성화에 관심이 쏠리고 있다"며 이같이 밝혔다.

우선 중구의 구조적 한계를 먼저 짚었다. 그는 "중구는 인구 감소와 고령화, 상권 침체가 동시에 진행되고 있는 지역"이라며 "관광객은 많지만 실제 소비와 정주로 이어지지 않는 구조가 고착돼 있다"고 진단했다.

강희은 더불어민주당 부산 중구청장 후보가 중구 자갈치시장에서 상인들에게 지지를 호소하고 있다.[사진=강희은 후보 선거캠프] 2026.05.31

그러면서 "자갈치시장과 국제시장, 광복동 일대 유동 인구는 유지되지만 상권의 체력은 약해지고 있다"며 "임대료 부담, 노후 주거지, 열악한 보행 환경 등이 복합적으로 작용하고 있다"고 설명했다.

해결책으로는 생활 기반 개선과 상권 회복의 병행을 제시했다. 강 후보는 "원도심 문제는 관광만으로 풀 수 없다"며 "주거 안정, 보행 환경 정비, 생활 SOC 확충을 통해 주민이 머무는 구조를 만들어야 한다"고 지적했다.

체류형 관광 전략도 함께 언급했다. 그는 "단순 방문이 아니라 숙박과 소비로 이어지는 구조를 만들어야 지역경제가 순환한다"며 "시장과 골목상권, 문화시설을 연결한 체류형 관광 모델을 구축하겠다"고 약속했다.

원도심 재생을 위해서는 중앙정부와 부산시의 지원이 함께 이뤄져야 한다는 것이 강 후보의 생각이다. 그는 "중구는 부산의 역사와 경제, 관광을 상징하는 지역인 만큼 원도심 경쟁력 회복을 위한 체계적인 지원이 필요하다"며 "도시재생과 주거정비, 보행환경 개선, 생활 인프라 확충 등이 종합적으로 추진돼야 한다"고 주장했다.

그는 또 "원도심 재생은 기초지자체의 노력만으로 해결하기 어려운 과제"라며 "정부와 부산시, 중구가 긴밀히 협력해 실질적인 사업과 예산이 뒷받침될 수 있도록 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

강 후보는 "중구 변화는 원도심 회복에서 시작된다"며 "상권 회복과 주거 안정, 청년 유입을 동시에 추진해 부산의 중심 기능을 되살리겠다. 강한 여당, 강한 실력으로 중구의 변화를 만들겠다"고 다짐했다.

이어 "구민이 직접 변화를 느끼는 행정을 하겠다"며 "원도심 재생과 생활정책을 함께 추진해 부산의 중심을 다시 세우겠다"고 목소리를 높였다.

news2349@newspim.com