[6·3 지선 부울경]김경수"이재명 대통령과 함께 경남 미래 열겠다"

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우원식 전 국회의장 지원 사격 나서

NC다이노스 지원·교통 개선 공약

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 창원 NC파크 앞에서 집중 유세를 열고 정권 연계와 지역 발전을 강조했다.

김 후보는 31일 창원 NC파크 앞에서 "이번 선거는 경남의 방향을 결정하는 분기점"이라며 "이재명 대통령과 함께 경남의 미래를 열겠다"고 밝혔다.

김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 31일 오후 12시 30분 창원 NC파크 앞에서 우원식 전 국회의장과 집중 유세를 벌이고 있다.[사진=김경후 후보 선거캠프] 2026.05.31

이날 유세에는 우원식 전 국회의장이 참여해 지원 사격에 나섰다. 우 전 의장은 "경남과 국가 균형발전에 대한 구상을 갖춘 인물"이라며 "중앙정부와 연계해 지역 발전을 이끌 적임자"라고 말했다.

김 후보는 "경남은 더 이상 정체에 머물 수 없다"며 "중앙정부와 협력해 산업과 경제를 재도약시키겠다"고 강조했다. 이어 부울경 협력 구상을 언급하며 "수도권에 대응하는 새로운 성장축을 구축하겠다"고 밝혔다.

NC다이노스와 관련해서는 도 차원의 지원 의지를 밝혔다. 그는 "구단이 지역을 떠나지 않도록 경남도가 역할을 하겠다"며 "경기장 접근성과 교통 불편 해소를 추진하겠다"고 말했다.

구체적으로 KTX 막차 시간 조정과 임시열차 확대, 시내버스 연계 강화 등을 통해 야간 경기 관람 여건을 개선하겠다는 계획이다. 경기장 안전관리 체계 강화 방안도 함께 제시했다.

김 후보는 "도정은 관리에 그쳐서는 안 된다"며 "중앙정부와 협력해 경남 경제를 회복시키겠다"고 밝혔다.

news2349@newspim.com