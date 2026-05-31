[6·3 지선 경기] 안민석 후보 '동서남북 대장정 유세' 돌입… 3일간 경기 전역 순회

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"도민 목소리가 대전환의 출발점… 절박한 심정으로 투표 호소할 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 6월 3일 본투표를 사흘 앞둔 31일 도내 31개 시·군 전역을 아우르는 '경기교육대전환 동서남북 대장정 유세'에 돌입했다.

안민석 후보는 "반드시 투표장에 나가 소중한 한 표로 경기도 교육을 바꿔달라"고 간곡히 호소했다. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프]

선거 막판 총력전을 통해 경기교육 대전환을 위한 표심을 확실히 다잡겠다는 구상이다.

안 후보는 남은 3일 동안 '경기교육대전환 안심투어'라는 이름으로 경기 전역의 주요 거점 지역을 촘촘히 순회하며 경기도민과 교육 가족들에게 적극적인 투표 참여와 지지를 호소할 계획이다.

안 후보는 공식 선거운동 기간 동안 경기도 전역을 발로 뛰며 100여 차례 이상 생생한 현장의 목소리를 청취했다고 밝혔다.

그는 "학생, 학부모, 선생님, 그리고 도민 여러분이 들려주신 절박한 이야기들이야말로 경기교육 대전환의 진정한 출발점이었다"며 "오늘부터 사흘간 다시 한번 경기도민을 향해 달리며 동서남북 곳곳에서 더 듣고, 더 만나고, 더 가까이 다가가겠다"고 다짐했다.

이번 대장정 유세는 철저히 계산된 동선에 따라 사흘간 쉼 없이 진행된다. 첫날인 31일에는 안산, 시흥, 부천, 광명, 의왕, 과천, 성남, 용인, 화성 등 경기 남부와 서부 지역을 집중 공략한다.

이어 6월 1일에는 의정부시청에서 '경기북부대전환' 기자회견을 열고 남양주, 포천, 동두천, 양주, 파주, 고양, 김포, 안산, 군포, 안양을 차례로 방문해 북부 지역 표심을 자극한다.

선거운동 마지막 날인 6월 2일에는 평택, 안성, 수원, 이천, 양평, 구리, 하남, 광주를 순회한 뒤, 수원 인계동 나혜석거리에서 피날레 유세를 펼치며 대장정을 마무리할 예정이다.

안 후보는 "현재의 경기도 교육을 이대로 정체시켜 둘 수는 없다"고 강조하며 "남은 3일 동안 절박한 경기도민의 민심의 바다로 뛰어들 테니 도민 여러분께서도 반드시 투표장에 나가 소중한 한 표로 경기도 교육을 바꿔달라"고 간곡히 호소했다.

beignn@newspim.com