[6·3 지선 부울경] 이명박 전 대통령 지원 유세 놓고 여야 부산시장 후보 격돌

전재수 측 "가덕도신공항 백지한 장본인"

박형준 측 "지역간 갈등 구조 막았을뿐"

·[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보와 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 이명박 전 대통령의 부산 지원 유세를 둘러싸고 날 선 공방을 벌였다.

전재수 후보 선대위는 30일 오후 2시 부산 부산진구에 위치한 전재수 후보 선거사무소에서 "해양수산부 폐지한 이명박과 박형준은 부산을 추락시킨 장본인"이라고 밝혔다.

변성완 상임선대위원장은 "이명박 전 대통령잉 내일 부산에 온다고 한다"며 "부끄러움을 모른다. 이 전 대통령은 부산과 부산시민들께 씻을 수 없는 과오를 일으킨 장본인"이라고 직격했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 선거대책위원회가 30일 오후 2시 전재수 후보 선거사무소에서 기자회견을 열고 이명박 전 대통령의 박형준 후보 지원 유세에 반발하며 해양수산부를 해체시킨 것을 비난하고 있다. 2026.05.30

변 상임선대위원장은 이명박 전 대통령의 해양수산부 해체와 가덕신공항 백지화을 지적하며 "이런 후안무치한 자태를 이룬 이명박 전 대통령이 시민들께 석고대죄해도 시원치 않을 마당에 부산 시민들께 표를 구걸하러 온다니까 부끄러울 뿐이다. 반드시 표로 심판해 줄 것을 호소드린다"고 말했다.

박재호 총괄선대본부장도 "지금 선거의 핵심은 부산이 어떻게 미래로 나아가느냐이지, 누구를 불러와 이념 논쟁을 벌일 시점이 아니다"라며 "부산은 이미 너무 어려워졌고, 이번 지방선거는 부산을 새로 만들어 내느냐, 다시 과거의 이념 논쟁으로 되돌아가느냐의 기로에 서 있다"고 전 후보 지지를 호소했다.

선대위는 회견문에서 "해양수산부를 없애 부산의 위상을 떨어뜨린 이명박 전 대통령, 그 해수부 폐지 정부조직개편에 참여했던 박형준 후보가 지금 와서 부산의 미래를 말하는 것 자체가 모순"이라며 "부산을 망가뜨린 세력을 다시 불러와 그 힘에 기대 표를 얻겠다는 발상은 시민을 우롱하는 일"이라고 비판했다.

선대위는 "해수부는 단순한 중앙부처가 아니라 부산의 존재 이유이자 부산 경제의 숨통, 대한민국 해양 전략의 핵심"이라며 "해수부를 없애 부산을 주변부로 밀어냈던 세력과 그 과정에 함께했던 사람이 이제 와서 부산의 미래를 말할 자격이 있는지 시민이 따져봐야 한다"고 쓴소리를 던졌다.

박형준 후보 선거대책위원회는 즉각 반격 나섰다. 선대위는 이날 성명을 내고 "가덕신공항 논의 당시에는 가덕도와 밀양이 경쟁하던 구조였고, 대구·경북은 밀양 신공항을 강하게 밀었다"며 "이명박 정부가 막은 것은 '부산의 꿈'이 아니라 지역 간 갈등이었다"고 반박했다.

그러면서 "2020년 11월 국무총리실 검증위원회가 '김해신공항 추진, 근본적 검토 필요'라는 결론을 내렸다. 사실상 김해신공항 계획이 백지화된 것"이라며 "이명박 전 대통령의 결정을 비난하기 전에 먼저 자당 정부가 부산의 미래를 위해 무엇을 했는지 돌아보는 것이 순서"라고 민주당을 겨냥했다.

박 후보 선대위는 해수부 문제와 관련해서도 "이명박 정부의 국토해양부 통합은 단순한 부처 축소가 아니었다"며 "국토·교통·물류·해운·항만을 단일 체계로 묶어 트라이포트 전략과 관세·물류 시스템의 통합 관리를 추진한 경제·산업적 결정이었다"고 날 선 각을 세웠다.

이어 "당시 빅3 해양플랜트 기업의 수주액이 275억 달러, 일반 선박 수주액이 249억 달러로 사상 처음 역전됐고 부산은 이 전략 속에서 부품·기자재 생산과 기술 교류의 거점 클러스터로 육성됐다"고 주장했다.

선대위는 이명박 정부 시기 추진된 삼락·화명·맥도 생태공원 조성과 강서구 에코델타시티 사업 등을 성과로 제시하며 "과거에만 매달린 사람은 미래를 말할 수 없다. 지금 이 순간 부산의 미래를 만드는 데 최선을 다하는 것이 시민 앞에 서는 정당과 공직자의 자세"라고 일침을 놓았다.

ndh4000@newspim.com