'홍명보호 월드컵 상대' 남아공, 안방서 약체 니카라과와 졸전끝 0-0

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 최종전 상대인 남아프리카공화국이 안방 출정식에서 졸전을 펼쳤다.

FIFA 랭킹 60위 남아공은 30일(한국 시간) 남아공 소웨토의 올랜도 스타디움에서 열린 니카라과(131위)와의 평가전에서 0-0으로 비겼다. 자국 팬들 앞에서 승리로 출정식을 장식하려던 남아공은 한참 아래 전력인 니카라과의 밀집 수비를 뚫지 못하며 자존심을 구겼다. 이날 남아공은 85%의 압도적인 점유율을 바탕으로 22개의 슈팅을 퍼부었으나 끝내 골문을 열지 못했다.

[소웨토 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=남아공 축구대표팀 선수들이 30일(한국시간) 니카라과와의 평가전을 비기자 허탈해 하고 있다. 2026.5.30. psoq1337@newspim.com

전반 추가시간에 얻어낸 페널티킥 찬스마저 간판 공격수 라일 포스터(번리)가 실축하며 고질적인 골 결정력 부족을 드러냈다. 외신 ESPN은 "남아공이 85%의 점유율을 기록하고도 무기력했다"며 "조별리그를 통과하기 위해 필요한 수준에 한참 못 미쳤다"고 혹평했다.

자국에서 열린 2010년 대회 이후 16년 만에 월드컵 본선에 복귀하는 남아공은 이번 대회에서 한국, 멕시코, 체코와 함께 A조에 속해 있다. 객관적인 전력상 조 최약체로 꼽힌다. 최종 엔트리 26명 중 19명이 자국 리그 선수로 채워져 조직력은 강점이나 국제 경쟁력에는 의문부호가 붙는다. 글로벌 축구 플랫폼 '스코어90'이 공개한 예상 베스트11 분석에서도 에이스 포스터조차 별 5개 만점에 2개에 그쳤고 스쿼드의 절반 가까이가 최하 등급인 별 1개 평가를 받았다. 1승 제물로 삼아야 할 홍명보호(25위) 입장에서는 반가운 일이다.

[소웨토 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=남아공 축구대표팀 선수들이 30일(한국시간) 니카라과와의 평가전을 앞두고 기념 촬영을 하고 있다. 2026.5.30. psoq1337@newspim.com

남아공 언론은 도리어 한국의 치밀한 준비 과정에 경계심을 쏟아내고 있다. 남아공판 '골닷컴'은 "아시아의 호랑이 한국은 멕시코 고지대 환경에 대비해 모든 변수를 제거하려 한다"고 조명했다. 실제로 한국 대표팀은 조별리그가 열릴 멕시코 과달라하라(해발 1571m)와 환경이 유사한 미국 유타주 솔트레이크시티(해발 약 1460m)에 베이스캠프를 차리고 철저한 고지대 적응 훈련에 돌입했다.

출정식에서 승리를 챙기지 못하고 어수선하게 멕시코 파추카로 향하게 된 남아공은 본선 진입 전 멕시코에서 자메이카와 최종 평가전을 치를 예정이다.

psoq1337@newspim.com