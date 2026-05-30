[WNBA] 박지현, 워싱턴전 6분 출전해 1스틸…LA 스파크스 3연승

AI 핵심 요약beta
- 박지현이 30일 워싱턴전에서 4경기 연속 출전했다
- LA 스파크스는 워싱턴을 92-87로 꺾고 3연승을 달렸다
- 박지현은 6분 뛰며 스틸 1개로 수비에서 힘을 보탰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박지현(LA 스파크스)이 4경기 연속 코트를 밟으며 팀의 3연승에 힘을 보탰다.
LA 스파크스는 30일(한국 시간) 미국 워싱턴DC 케어퍼스트 아레나에서 열린 2026 WNBA 정규리그 워싱턴 미스틱스와의 원정 경기에서 92-87로 승리했다. 이날 승리로 3연승을 달린 LA는 시즌 성적 4승 3패를 기록하며 WNBA 15개 구단 중 8위에 올랐다.
벤치에서 경기를 시작한 박지현은 6분 1초 동안 코트를 누볐다. 자유투 2개를 시도했으나 모두 놓쳐 득점을 올리지는 못했지만 귀중한 스틸 1개를 곁들이며 수비에서 팀 승리에 기여했다.
이번 시즌 LA 유니폼을 입고 미국 무대에 진입한 박지현은 이로써 시즌 5번째 경기를 소화했다. 지난 18일 토론토 템포전 이후 4경기 연속 출전이다. 팀에 완벽히 안착하며 해외 무대 도전을 이어가는 모양새다.
원정길에서 승수를 쌓은 LA는 31일 코네티컷 선을 상대로 연승 행진에 도전한다.
psoq1337@newspim.com