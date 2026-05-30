[6·3 지선 부울경]민주당 부산시당 특위, 북구갑 선거법 위반 신속 처리 촉구

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유세 발언 및 딥페이크 영상 지적

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당 비위공직자 대응 특별위원회가 부산 북구갑 국회의원 선거 관련 위반행위를 신고하고 선관위에 신속 처리를 요청했다.

특위는 북구갑 국회의원 선거와 관련한 공직선거법 위반행위 2건을 중앙선거관리위원회에 신고하고, 부산시 선거관리위원회에 신속한 처리를 요청하는 공문을 발송했다고 30일 밝혔다.

6·3 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보 선거공보물[사진=더불어민주당 부산시당] 2026.05.30

특위는 공문에서 북구갑 선거가 과열 양상을 보이는 가운데 선거일이 임박한 점을 들어 신고 사안에 대한 신속한 처리와 공정한 선거 관리를 요청했다고 설명했다. 부산시장 선거와 동구·중구 등 다른 지역에서도 위법·탈법행위 신고가 이어지고 있다며 선관위의 엄정 대응을 촉구했다.

앞서 특위가 중앙선관위에 제출한 신고서에는 한동훈 후보의 유세 발언과 유튜브 채널의 영상 게시 행위가 포함됐다. 특위는 한 후보가 지난 25일 유세에서 하정우 후보가 선거 공보물에 얼굴을 싣지 않았다는 취지로 발언한 것이 허위사실 공표에 해당한다고 주장했다. 하 후보 공보물에는 정면과 후면 사진이 포함돼 있다는 설명이다.

유튜브 채널이 하 후보와 유사한 인물에 자막을 입혀 실제 발언이 아닌 내용을 구성한 딥페이크 영상을 게시한 점도 위반행위로 신고했다.

이철우 위원장은 "객관적 자료를 왜곡하거나 인공지능 기반 영상으로 유권자를 혼동시키는 행위는 선거의 공정성을 훼손할 수 있다"며 "선관위의 신속한 판단과 조치가 필요하다"고 말했다.

더불어민주당 부산시당과 특위는 앞으로도 선거까지 선거판을 혼탁하게 만드는 비위 행위에 대해 무관용 원칙으로 강력히 대응해 나갈 방침이다.

ndh4000@newspim.com