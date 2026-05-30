[6·3지선 충북] 보은군수 선거 '의혹 vs 정치공세' 격돌…여야 폭로·반박 공방

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[보은=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 보은군수 선거가 후보 간 의혹 제기와 반박이 맞물리며 과열 양상을 보이고 있다.

더불어민주당 충북도당은 국민의힘 최재형 후보를 겨냥해 각종 의혹을 제기한 반면, 국민의힘 측은 "근거 없는 정치공세"라며 정면 반박했다.

민주당 하유정 보은군수 후보. [사진=하유정 캠프] 2026.05.30 baek3413@newspim.com

앞서 29일 민주당 충북도당 선거대책위는 최 후보와 관련해 ▲건설업자 특혜 의혹▲과거 위장전입 의혹▲친동생 업체 일감 몰아주기 의혹 등을 제기했다.

민주당은 최 후보 배우자가 과거 보은군 중초리 일대 토지를 공동 매입한 뒤 일부 지분을 지역 건설업자에게 매도했고 이후 해당 토지가 하천정비사업에 포함됐다는 점을 들어 특혜 가능성을 주장했다.

또 최 후보가 2012년 전입 신고한 어암리 토지가 당시 실제 거주가 어려운 상태였다는 점을 들어 위장전입 의혹도 제기했다.

아울러 최 후보 동생이 운영하는 업체가 군수 취임 이후 수의계약 규모가 크게 늘었다며 "일감 몰아주기 의혹이 있다"고 주장했다.

국민의힘 최재형 보은군수 후보. [사진=최재형 캠프] 2026.05.30 baek3413@newspim.com

이에 대해 국민의힘 측은 30일 보도자료를 내 "사실관계를 왜곡한 전형적인 선동정치"라며 비난했다.

국민의힘은 배우자 토지와 관련해 "문제가 된 토지는 사업구역에 단 1평도 포함되지 않았고 보상 대상과도 거리가 있다"며 "특혜 주장은 성립할 수 없다"고 밝혔다.

해당 토지 역시 사업 추진 이전인 2011년과 2016년에 취득된 것이라고 설명했다.

위장전입 의혹에 대해서도 "당시 해당 부지에는 실제 거주 가능한 주택이 있었고 자녀들이 거주하며 학교를 다녔다"며 "관련 자료로 확인 가능한 사안"이라고 반박했다.

또 동생 업체 관련 의혹에 대해서는 "행정사무감사에서 법령과 절차 준수 사실이 이미 확인됐다"며 "선거 때마다 반복되는 흠집내기"라고 주장했다.

그러면서 "선거는 비방과 왜곡, 선동으로 치르는 것이 아니다. 정책과 비전으로 군민의 평가를 받아야 한다"며 "민주당 충북도당은 더 이상의 선동정치를 멈추고 군민 앞에 책임 있는 모습을 보여달라"고 촉구했다.

baek3413@newspim.com