복지부, 26개 의사 전문과목별 수급추계 착수

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부가 29일 의사인력 수급추계위 회의를 열었다
- 정부는 내과·외과 등 26개 전문과목별 전문의 수급추계를 본격 착수했다
- 위원회는 월 1회 정기회의와 학회 의견 수렴으로 세부방법론과 자료를 검토하기로 했다
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월 1회 정례화 …국내외 사례 검토
복지부 "회의록 확정 후 공개 예정"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 지난해 말 의사 전체 규모 추계를 마친 데 이어 내과·외과 등 총 26개 전문과목별 전문의 인력의 세부 추계 작업에 착수했다.
복지부는 29일 오후 4시 15분 서울시 중구 T타워에서 의사인력 수급추계위원회 제13차 회의를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의는 지난해 12월 30일 제12차 회의에서 의사인력 전체 규모에 대한 수급추계 결과를 심의해 보건의료정책심의위원회로 제출한 후 개최된 첫 회의다. 김태현 위원장을 포함한 위원 11명이 참석해 향후 의사 전문과목별 추계 추진방향 등에 대한 논의가 진행됐다.
위원회는 앞으로 월 1회를 기본으로 정기적으로 회의를 개최할 예정이다. 각 전문과목별로 전문의 인력의 수요, 공급을 추계하기 위한 세부방법론과 자료를 검토하는 등 추계 작업에 본격 착수한다. 이를 위해 다음 회의에서는 관련 국내외 선행 연구 사례들을 검토할 예정이다.
아울러 위원회는 과목별 특수성과 현장 의견 등을 추계 과정에 충분히 반영하기 위해 각 전문과목 학회 의견도 적극 수렴해 나가기로 했다. 현행 법령상 우리나라 의사 전문과목과 전문의 분류는 내과, 외과 등 총 26개로 구성돼 있다.
복지부는 "제13차 회의 회의록 등은 향후 제14차 회의에서 심의·의결을 거쳐 확정한 이후 공개될 예정"이라고 설명했다.
sdk1991@newspim.com