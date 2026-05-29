[6·3 지선 경기] 최대호 후보 "투표, '시민주권시대 안양' 여는 출발점 될 것"

AI 핵심 요약beta
- 최대호 안양시장 후보가 29일 부인과 사전투표했다.
- 최 후보는 안양의 100년 미래를 좌우할 선거라 했다.
- 투표 참여를 독려하며 안양역 유세로 향했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 더불어민주당 최대호 안양시장 후보가 안양시 만안구청에 마련된 안양6동 사전투표소에서 부인 단옥희 여사와 나란히 투표했다.
최대호 후보는 이날 오전 만안구청에서 도착해 투표를 마친 뒤 "이번 선거는 안양시 100년 미래를 결정지을 중대한 분수령"이라며 "유권자의 소중한 한 표가 '시민주권시대 안양'을 여는 출발점이 될 것"이라며 시민들의 투표를 독려했다.
이어 최 후보는 "투표는 민주주의의 시작이자 시민의 행복한 삶을 만드는 가장 강력한 도구"라며 "많은 시민이 참여할수록 시민의 뜻은 더 정확히 반영된다"고 강조했다. 어떤 위기에도 흔들리지 않는 강한 안양을 만들기 위해서는 성과와 실력으로 검증된 후보가 선출돼야 한다는 뜻도 피력했다.
투표를 마친 최 후보는 선거 막바지 유세 일정으로 안양의 상징인 안양역으로 향해 시민들의 지지를 호소했다.
한편 이번 지방선거는 29~30일 사전투표를 실시하고 본투표는 다음 달 3일 치러진다.
1141world@newspim.com