[6·3 지선 충북] 충북교육감 선거 막판 '정치중립성' 공방 격화

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김성근 "위법 정책연대" 사퇴 촉구 vs 윤건영 "악의적 흠집내기" 반박

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북교육감 선거가 막바지에 이르면서 29일 김성근·윤건영 후보 측이 정면으로 충돌하여 공방 수위를 끌어올렸다.

'정책연대' 논란을 둘러싸고 위법성 여부와 정치 중립성 훼손을 두고 양측이 강하게 맞서면서 선거판이 격화되는 양상이다.

김성근 충북교육감 후보. [사진=뉴스핌DB]

김성근 후보 선거대책위원회는 이날 공식 입장문을 내고 "윤건영 후보와 국민의힘 정영철 영동군수 후보 간 '교육 원팀 정책연대'는 교육의 정치적 중립성을 훼손한 명백한 지방교육자치법 위반"이라며 "즉각적인 사퇴와 사법당국의 엄정한 수사"를 촉구했다.

선대위는 두 후보가 지난 19일 정책 연대 협약을 체결하고 이를 대외적으로 공표한 점을 문제 삼았다.

지방교육자치법은 교육감 후보의 정당 관여 행위 및 정당 소속 후보와의 정책 연대를 금지하고 있다는 주장이다.

선대위는 "논란이 일어나자 협약 철회로 상황을 모면하려고 하고 있지만 이미 저지른 위법 행위는 사라지지 않는다"고 했다.

김 후보 측은 특히 윤 후보가 당선될 경우를 가정하며 "수사와 재판으로 인한 직무 공백, 재선거에 따른 혈세 낭비, 교육 현장의 정치화, 충북교육 위상 추락 등 심각한 후폭풍이 불가피하다"고 주장했다.

반면 윤건영 후보 캠프는 같은 날 입장문을 통해 "교육감 선거를 진흙탕 싸움으로 몰아가려는 악의적인 정치 공세"라며 강하게 반발했다.

윤건영 충북교육감 후보. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.29 baek3413@newspim.com

윤 캠프는 "교육감 선거는 정치 공방이 아닌 교육의 미래를 결정하는 선거"라며 "정책과 비전 대신 비난에 몰두하는 태도는 바람직하지 않다"고 지적했다.

윤 후보 측은 지난 4년간의 교육 성과를 강조하며 맞섰다.

기초 학력 신장, 진로·진학 지원 강화, 독서 교육 활성화, AI 기반 미래 교육 체계 구축, 교육 격차 해소 등을 주요 성과로 제시하며 "성과와 비전을 바탕으로 도민의 평가를 받겠다"고 했다.

또 김 후보 측을 겨냥해 "여론 조사가 불리한 상황에서 정치 공세에 의존하고 있다"며 "학력 공개 문제, 사진 논란, 특정 정당과의 연계 의혹 등에 대한 설명이 우선"이라고 역공을 폈다. 이어 "근거 없는 비방에는 일일이 대응하지 않고 정책으로 승부하겠다"고 덧붙였다.

사전 투표 시작과 함께 양측의 충돌이 격화되면서 충북교육감 선거는 막판까지 치열한 공방 속에 표심 경쟁이 이어질 전망이다.

baek3413@newspim.com