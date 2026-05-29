친환경 소비가 판로 넓혔다…쿠팡 참여 중기 매출 '쑥'

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 지난달 한달간 에너지 절약 장보기 행사를 열어 참여 중소기업 매출이 평균 10% 늘었다고 29일 밝혔다
- 이번 행사에는 240여개 중소기업이 참여해 1000여개 에너지 절감 상품을 선보였고 일부 업체는 매출이 100% 이상 증가했다
- 친환경 제품에 대한 소비자 관심이 실제 구매와 신규 고객 확보로 이어지면서 쿠팡은 정부 에너지 절감 정책과 연계한 고효율 가전 판매도 확대하고 있다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡이 지난달 진행한 '에너지 절약 장보기' 기획전을 통해 참여 중소기업들의 매출이 평균 두 자릿수 증가세를 보인 것으로 나타났다. 친환경 소비가 중소기업 판로 확대와 매출 성장으로 이어졌다는 평가다.
쿠팡은 지난달 한 달 간 진행된 에너지 절약 장보기 행사에서 참여 중소기업들의 매출이 평균 10% 늘었다고 29일 밝혔다.
에너지 절약 장보기 행사에는 240여 개 중소기업이 참여해 1000여 개 상품을 선보였다. 태양광 보조배터리와 절전 멀티탭 등 에너지 절감 효과를 체감할 수 있는 제품군이 판매 증가를 이끌었다.
행사에 참여한 업체 가운데 태양광 보조배터리를 판매하는 이지넷유비쿼터스는 전년 동기 대비 매출이 139% 증가했다. 절전 멀티탭을 생산하는 태영티에스도 에코파워탭 개별 절전 멀티탭 판매 호조에 힘입어 관련 상품 매출이 48% 늘었다.
참여 기업들은 친환경 제품에 대한 소비자 관심이 실제 구매로 이어지면서 신규 고객 확보와 브랜드 인지도 제고 효과를 얻었다고 평가했다. 에너지 절약 제품의 기능성과 실용성이 소비자 선택을 이끌었다는 분석이다.
쿠팡은 에너지 절약 제품과 고효율 가전에 대한 소비자 접근성을 높이기 위해 정부의 에너지 절감 정책에 동참하고 있다. 지난해 '으뜸효율가전 환급사업'에 참여해 단일 유통 채널 기준 최대 수준의 실적을 기록했다.
nrd@newspim.com