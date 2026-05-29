전남도, 인수위.보고 중심 통합과제 최종 점검

AI 핵심 요약beta
- 전남도는 29일 제6차 통합과제 점검회의를 열었다
- 이번 회의에서 선거 전 마지막으로 쟁점·대응을 정리했다
- 전남도는 통합특별시 출범 대비와 권한이양 등 기반을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 29일 도청 서재필실에서 황기연 행정부지사 주재로 전 실국장이 참석한 가운데 제6차 주요 통합과제 추진상황 점검회의를 열었다.
이번 회의는 제9회 전국동시지방선거를 앞둔 마지막 점검으로 인수위원회 보고사항을 중심으로 주요 쟁점과 대응 방안을 정리하고 과제별 이행 여부를 점검하는 데 초점을 맞췄다.
도는 7월 1일 통합특별시 출범에 따라 6월 중 데이터 전환과 시스템 개편이 진행되면서 일부 민원서비스가 일시 중단될 것으로 보고, 대체 수단과 이용 방법을 TV, 자막방송, SNS 등을 통해 집중 안내할 계획이다.
황기연 부지사는 "선거 이후 당선인과 인수위를 중심으로 광주·전남 행정통합 논의가 본격화될 것"이라며 "통합 과정에서 차질이 발생하지 않도록 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
전남도는 특별법상 권한이양 특례 대응과 기초지자체 사무이양, 법정계획 통합 등 주요 과제를 추가 발굴하며 통합 기반을 지속 강화할 방침이다.
ej7648@newspim.com