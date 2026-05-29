진주시, '아요 하모데이' 학교급식 확대 운영…제철 농산물 공급

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97개교 월 1~2회 급식 농산물 반영

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 지역 농산물 학교급식 연계 사업을 확대해 운영에 나선다.

시는 지역 농산물을 학교급식에 연계하는 '아요, 하모데이'를 확대 운영한다고 29일 밝혔다.

이 사업은 지역 생산 농가와 연계해 제철 농산물을 급식에 공급하고 학생과 학부모에게 지역 먹거리의 의미를 알리는 프로그램이다.

경남 진주시가 지역 우수 농산물을 학교급식과 연계하는 '아요, 하모데이(DAY)'를 확대 운영한다. 사진은 진주시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2024.02.15.

시는 올해 단설유치원과 초·중·고·특수학교 등 97개교를 대상으로 사업을 확대하고, 학교별 여건에 맞춰 월 1~2회 지역 농산물을 급식에 반영할 계획이다. 급식 게시판과 가정통신문 등을 통해 관련 정보를 안내한다.

급식 관계자가 농가를 직접 방문해 수확과 시식에 참여하는 체험 프로그램도 병행한다.

올해 첫 현장 방문은 이날 진행됐으며 영양교사와 교육지원청, 시 관계자 등 17명이 자두와 새송이버섯 농가를 찾아 재배 과정과 특성 등을 확인했다.

시는 지난해 애호박, 파프리카 등을 활용해 17회 운영한 데 이어 올해는 참여 학교와 운영 범위를 확대했다. 다음달에는 양파와 토마토 농가 방문을 진행하는 등 지역 농산물 공급 체계를 강화할 계획이다.

시 관계자는 "아요, 하모데이는 지역 농산물이 학교급식으로 이어지고 다시 지역 소비로 연결되는 뜻깊은 실천"이라며 "출하 농가와 학교가 함께하는 현장 중심으로 운영해 학생들에게는 건강한 급식을 제공하고, 지역 농가에는 안정적인 판로 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com