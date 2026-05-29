싸이 '흠뻑쇼 2026', 전국 9개 도시 14회 공연으로 진행

AI 핵심 요약beta
- 싸이 29일 흠뻑쇼 2026 투어 일정을 공개했다
- 흠뻑쇼 2026은 6월 27일 의정부서 시작했다
- 전국 9개 도시 14회 공연, 6월 4일 예매했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 싸이가 올여름 진행하는 '흠뻑쇼'를 통해 전국 9개 도시, 14회 공연으로 관객들과 만난다.
싸이는 29일 정오 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 '싸이흠뻑쇼 2026'의 개최 도시 및 투어 일정을 공개했다.
포스터에 따르면 '싸이흠뻑쇼 2026'은 6월 27일 의정부종합운동장을 시작으로 대구, 인천, 서울대공원, 원주, 수원, 광주, 부산을 거쳐 피날레 공연 장소인 대전목원대학교 대운동장에서 펼쳐진다.
'싸이흠뻑쇼'는 2011년부터 시작된 싸이의 여름 대표 브랜드 콘서트로, 한국을 대표하는 공연으로 자리매김하고 있다.
싸이 특유의 열정적인 에너지부터 흥을 극대화하는 세트리스트, 압도적인 스케일의 워터 캐논, 화려한 게스트 라인업 등 다채로운 볼거리에 매해 치열한 티켓 예매 경쟁 및 공연 매진 사례가 펼쳐질 만큼 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.
매년 여름 무대 위에서 관객들과 호흡하며 대체 불가한 존재감을 증명해 온 싸이는 올해 역시 전매 특허인 폭발적 퍼포먼스에 더욱 업그레이드된 무대 연출 등으로 공연장을 찾은 팬들에게 잊지 못할 여름 추억을 선물할 예정이다.
'싸이흠뻑쇼2026'의 티켓은 NOL 티켓(구. 인터파크 티켓)을 통해 오는 6월 4일 정오 NFT 선예매, 같은 날 오후 8시 일반 예매가 진행된다.
alice09@newspim.com