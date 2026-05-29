강북 메가스터디학원, 6평 설명회 개최

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6월 6일 학원 강연장서 진행

6평 분석 및 수시·정시 전략 안내

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 강북 메가스터디학원이 오는 6월 6일 학원 강연장에서 '대입 성공 전략 설명회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가(6평) 이후 수험생들의 가채점 결과를 바탕으로 수시·정시 지원 전략 수립을 지원하기 위해 마련됐다.

1부에서는 입시 전문가들이 국어·수학·영어 등 주요 영역의 출제 경향과 난이도를 분석하고, 변별력 문항과 유형 변화를 설명할 예정이다. 또한 6평 결과를 기반으로 예상 백분위와 수능 최저학력기준 충족 가능성 등을 분석해 수시·정시 지원 전략 수립 방향도 함께 안내한다.

이와 함께 수능까지 남은 기간 동안의 학습 계획 수립과 취약 영역 보완 방법 등 학습 관리 방안도 소개할 계획이다.

2부에서는 6평 분석 내용을 반영한 '2027 반수반' 운영 계획이 공개된다. 강북 메가스터디학원은 국어·수학·영어 과목을 세부 영역 및 선택 과목별로 구분한 '4레벨 4시즌 시스템'을 운영하고 있으며, 6월 29일 개강하는 시즌3 과정에는 6평 출제 경향을 반영한 기출·변형 문제 풀이와 고난도 유형 학습이 포함될 예정이다.

이외에도 1대1 질의응답, 담임 교사 학습 관리, 월례 모의고사 운영 등 학원 프로그램도 함께 안내된다.

강북 메가스터디학원 신진복 부원장은 "6평은 수능 출제 방향과 학습 상태를 점검할 수 있는 시험"이라며 "설명회를 통해 수험생들이 향후 학습 전략 수립에 도움을 받을 수 있을 것"이라고 말했다.

[이미지=강북 메가스터디학원]

whitss@newspim.com