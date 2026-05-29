베이조스의 블루오리진 "로켓 시험 중 폭발"...후속 일정 차질

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 아마존(AMZN)의 창립자 제프 베이조스가 설립한 우주기업 '블루 오리진'의 차세대 로켓 '뉴 글렌(New Glenn)'이 발사 시험을 준비하던 중 폭발했다고 현지시간 28일 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신이 전했다.

보도에 따르면 회사측은 이날 미국 플로리다 케이프커내버럴 인근 발사장에서 '뉴 글렌'의 발사전 시험 단계(로켓에 연료를 주입하고 엔진을 가동하여 시스템을 테스트하는 발사 전단계 절차)에서 폭발 사고가 일어났다고 밝혔다. 사고 당시 로켓은 발사대에 세워진 상태였는데 폭발에 휩싸이며 밤 하늘에 거대한 화염을 내뿜었다.

이후 베이조스는 소셜미디어를 통해 "모든 인원이 안전한 것으로 확인됐다. 매우 힘든 하루다"라고 밝히고 향후 발사 시설 등의 재건에 나설 것이라고 했다.

해당 발사장과 주변 부지를 관할하는 우주군 대변인도 인명피해는 없었다고 확인하고 긴급 대응 인력이 폭발 현장에 출동했다고 WSJ에 알렸다. 당국은 회사 및 유관기관과 협력해 사고 원인 규명을 위한 데이터 분석에 착수할 방침이다.

이번 폭발 사고로 블루 오리진의 '뉴 글렌' 개발과 상업화 일정에 적지않은 차질이 예상된다. 이번에 손상된 발사대는 뉴 글렌을 발사할 수 있는 유일한 시설이라 복구 작업이 완료되기까지는 모든 발사가 중단될 수밖에 없다. 이로 인해 미항공우주국(NASA)을 포함한 외부 고객의 발사 일정도 연기가 불가피해졌다.

'뉴 글렌'은 지난해 첫 발사 이후 재사용 부스터 회수에 성공하며 프로젝트의 진전을 보였다. 다만 연초 첫 상업 임무에서는 위성 궤도 진입에 실패하며 한계를 드러내기도 했다. 지난 27일 아마존은 자사 인터넷 위성 48기를 '뉴 글렌' 로켓에 탑재해 발사할 예정이라고 밝힌 바 있다. 이번 폭발로 해당 프로젝트의 지연도 불가피해 보인다.

WSJ는 발사대 폭발은 드문 사례이지만, 대규모 자본이 투입되는 우주 발사 인프라에서는 항상 존재하는 위험이라고 덧붙였다.

'블루 오리진' 차세대 로켓 '뉴 글렌'이 2026년 5월28일(현지시간) 시험 발사를 준비하던 중 폭발했다. 사진은 발사대 장소에서 불기둥이 치솟는 모습이다 [사진=블룸버그]

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