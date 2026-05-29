추경호 후보, 블록체인 기반 D-토큰 도입…소상공인 지원 확대 약속

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[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 추경호 국민의힘 대구시장 후보는 지역은행에서 시중은행으로 도약한 iM뱅크의 블록체인 금융 인프라를 활용해 별도의 시 재정 소모 없이 '임기 첫날부터 실전 투입할 수 있는 정책 추진'에 나서겠다고 29일 밝혔다.

추 후보는 '골목상권 부활과 민생경제 회복', '5대 미래 신산업 중심 체질 개선', '누수 없고 투명한 스마트 행정'을 통해 대구경제 대개조를 약속했다.

추경호 후보는 블록체인 기술력 활용 대구경제 대개조 첫날부터 실전 투입 나설 것을 약속했다.[사진=추경호 선거사무소] 2026.05.29 yrk525@newspim.com

그는 이를 위해 소상공인 금융지원을 10조 원으로 확대하고 지역 소비 촉진 및 대구로페이의 1조 원 규모 확대 등의 민생경제 자금 규모를 대폭 증가시키겠다고 전했다.

실현을 위한 대구형 통합 금융지원 체계 구축이 긴급하며 이를 위해 블록체인 기술을 활용해 D-Token(대구형 예금토큰 결제망)을 구축하겠다는 계획이다.

결제 중개망 축소로 소상공인 가맹점의 수수료를 실질적으로 0%로 구현하고 iM뱅크 자체 재원을 통해 1% 캐시백 지원도 가능하다고 덧붙였다. 이는 소상공인의 금융 비용 부담을 획기적으로 줄이고 시 재정의 추가 부담 없이 골목 소비를 진작하겠다는 의지로 풀이된다.

추 후보는 로봇, 미래모빌리티, 반도체 등 5대 미래 신산업 중심 대구경제 체질 개선에서 지역기업의 수출 생태계 조성을 중요한 과제로 꼽았다. 그는 대구에서 생산된 제품이 글로벌 시장에 연결될 수 있도록 iM뱅크의 해외 네트워크를 활용해 D-마켓(Market)을 구축할 계획이라고 밝혔다.

iM뱅크의 동남아 해외지점 네트워크를 통해 대구 수출 기업들에게 에스크로 계좌 서비스를 안전하게 제공하고, 초고속 매출 채권 팩토링으로 수출대금 정산에 소요되는 15~30일간의 유동성 공백을 차단하겠다고 밝혔다. 특히 수출대금의 사전 정산 서비스를 통해 대구 기업들의 연속 생산과 투자를 지원하겠다는 의지를 드러냈다.

추 후보는 블록체인 기술이 시정에 접목되면 깨끗하고 누수 없는 스마트 행정을 구현할 수 있다고 설명했다. D-패스 등 바우처형 보조금 지급 시 블록체인 프로그래밍(스마트 계약)을 통해 부적절한 목적 외 사용을 원천 차단해 행정의 신뢰도와 투명성을 높일 수 있다고 강조했다.

그는 "iM뱅크는 지난 21일 원화 스테이블코인 기술 검증에 성공해 높은 보안성을 가지고 있으며, 블록체인 기반 디지털 금융을 선도할 역량을 보유하고 있다"고 평가하고 지자체 연계형 지역화폐 플랫폼과 글로벌 해외송금 등 블록체인 기반 금융 혁신을 대구시와 협력해 추진하겠다'고 말했다.

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