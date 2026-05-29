익산시 신청사, 문화·소통 공간으로 시민 발길 이어져

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다목적홀·야외공연장 활용 확대…열린 청사 문화 확산

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시 신청사가 시민들이 배우고 즐기며 소통하는 생활문화 공간으로 자리매김하고 있다.

익산시는 신청사 내 다목적홀과 시민동아리방, 야외공연장 등이 시민들의 문화 활동 공간으로 활발히 활용되며 시민 친화형 열린 청사로 호응을 얻고 있다고 29일 밝혔다.

2026.05.29 lbs0964@newspim.com

지하 2층, 지상 10층 규모로 조성된 신청사는 행정 기능과 시민 편의 기능을 결합한 복합 행정공간으로 설계됐으며, 개청 이후 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 문화·소통 공간을 운영하고 있다.

지하 1층 다목적홀은 공연과 강연, 세미나, 주민 행사 공간으로 활용되고 있다. 지난 20일에는 460여 명이 참석한 익산시민대학 강연이 열렸으며, 최신 음향·조명 시설을 갖춘 400석 규모로 평일 사전 예약제로 운영된다.

시민동아리방은 소규모 회의와 동아리 활동, 문화 프로그램 공간으로 활용되고 있으며, AI 디지털배움터도 함께 운영돼 시민 정보화 교육 공간 역할을 하고 있다.

야외공연장 역시 시민 문화공간으로 인기를 얻고 있다. 지난 23일 열린 '파크 콘서트'에는 600여 명의 시민이 참여했으며, 버스킹 공연과 지역 축제, 시민 참여 행사 등이 가능한 열린 공간으로 운영되고 있다.

시는 앞으로 신청사 내 문화·소통 공간 운영을 확대해 시민들의 문화 향유 기회를 넓히고 열린 청사 문화 정착에 나설 계획이다.

익산시 관계자는 "신청사가 단순한 행정 공간을 넘어 시민들이 함께 배우고 즐기며 소통하는 생활문화 공간으로 자리 잡아가고 있다"며 "시민 누구나 편하게 찾을 수 있는 열린 청사 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.

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