전북자치도, 군산·부안 해역에 인공어초 1300개 확충

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23억 원 투입 104ha 조성…연안 수산자원 회복 기반

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 수산자원 회복과 어업인 소득 증대를 위해 군산과 부안 해역에 인공어초 1300개를 신규 설치한다.

29일 전북자치도에 따르면 도는 총사업비 23억 원을 투입해 군산 횡경도·비안도와 부안 위도 해역 104ha에 사각형 인공어초를 조성할 계획이다.

인공어초 설치장면[사진=전북자치도] 2026.05.29 lbs0964@newspim.com

도는 상반기 행정절차를 마무리했으며 현재 육상 제작을 진행 중이다. 오는 9월 바지선과 크레인을 활용해 해상에 투하할 예정이다.

인공어초는 바닷속에 설치하는 인공 구조물로 어류의 산란과 서식을 돕고 해조류와 플랑크톤 형성을 유도해 수산생물의 안정적인 서식 환경을 조성한다.

어업 현장에서는 '물고기 집'으로 불리며 연안 어장 생산성 향상을 위한 핵심 기반시설로 활용되고 있다.

전북자치도는 1973년부터 인공어초 조성사업을 추진해 왔다. 현재까지 도내 연안 해역 1만8299ha에 7만6949개의 인공어초를 설치했으며 전체 대상 해역의 54.4% 조성을 완료했다.

군산 해역에는 1만1819ha, 부안 해역에는 6480ha 규모의 인공어초가 조성돼 있다.

사업 효과도 나타나고 있다. 전북자치도와 한국수산자원공단이 최근 5년간 실시한 조사 결과 인공어초 설치 해역의 어획량은 미설치 해역보다 평균 3.7배 높은 것으로 분석됐다.

도는 어초 상태 점검과 폐어망 등 해양폐기물 수거 작업을 병행하는 등 사후관리에도 힘을 쏟고 있다.

앞으로도 단계적인 어초 확대 설치와 체계적인 관리사업을 통해 지속 가능한 수산업 기반과 건강한 해양생태계 조성에 나설 계획이다.

채중석 전북자치도 수산정책과장은 "인공어초 설치는 수산자원 회복과 어업인 소득 안정을 위한 대표적인 수산정책"이라며 "체계적인 사후관리와 지속적인 어장 조성을 통해 어업인이 체감할 수 있는 풍요로운 바다를 만들어 가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com