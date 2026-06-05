금요일·음력 4월20일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 5일(금요일·음력 4월20일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 돌이 호박넝쿨처럼 굴러오겠다.
72년생 : 중요한 순간을 맞이하겠다.
84년생 : 겸손한 것이 가장 좋은 수가 되겠다.
96년생 : 세상 마음 편한 상태이겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 당당하게 밀어붙이는 것이 좋겠다.
73년생 : 욕심을 가지는 것도 좋겠다.
85년생 : 직진하는 것이 정답이겠다.
97년생 : 좋은 사람을 만나겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 고집 보다는 의견을 듣는 것이 중요하겠다.
74년생 : 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
86년생 : 관성대로 이어가는 것이 좋겠다.
98년생 : 매듭을 풀고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 탄탄한 길로 나갈 수 있겠다.
75년생 : 양보하고 걸어가는 좋겠다.
87년생 : 도움을 주는 것이 좋겠다.
99년생 : 다신 맺을 인연이겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 먹을 것이 주변에 많이 있겠다.
76년생 : 뜻밖의 일을 당하겠다.
88년생 : 예기치 않은 수확이 크겠다.
00년생 : 새로운 일을 시작할 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 간절하게 원하는 일을 해내겠다.
77년생 : 남을 탓하면 큰 낭패를 보겠다.
89년생 : 희망대로 일이 되어 가겠다.
01년생 : 다시 도전한 결과가 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 일이 어렵게 돼 갈 수 있다.
78년생 : 구설수에 오를 수 있겠다.
90년생 : 어둠을 가고 새벽이 오겠다.
02년생 : 생각보다 더 큰 사랑이 오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 욕심내지 말고 만족해야 하겠다.
79년생 : 뜻을 세우는 것이 우선이겠다.
91년생 : 생각보다 행동이 중요하겠다.
03년생 : 너무 아픈 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 앞뒤 재지 말고 직진하는 것이 좋겠다.
80년생 : 앞만 보고 가는 것이 좋겠다.
92년생 : 생각한 대로 결론을 내는 것이 좋겠다.
04년생 : 바람이 젖은 어깨에 내려앉겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 좋은 사람을 만나 사랑하겠다.
81년생 : 어려운 상황에 부딪힐 수 있겠다.
93년생 : 새로운 사랑을 하겠다.
05년생 : 지친 시간이 스스로 위로하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 행동으로 옮기는 것이 중요하겠다.
82년생 : 약속을 지켜야 보장되겠다.
94년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 금융 분야에서 좋은 소식이 있겠다.
83년생 : 미래는 준비한 대로 다가오겠다.
95년생 : 새로운 인물이 나타날 수 있겠다.