[6·3 지선] 사전투표 첫날, 禹의장·여야 지도부·격전지 후보자 마쳐...삼성 이재용도

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정청래 "서울에서 꼭 이기고 싶다…투표의 힘 보여주시라"

국민의힘 "본투표 하루로 부족…민심 회초리 호소"





[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 여야 지도부를 비롯한 6·3 지방선거 후보자들이 사전투표 첫날인 29일 투표에 나섰다.

정청래 더불어민주당 대표는 이날 오전 자신의 지역구인 서울 마포구 성산2동 주민센터에서 사전 투표를 마쳤다. 정 대표는 투표 직후 기자들과 만나 "투표하면 이긴다. 내가 바라는 사람이 꼭 되었음 좋겠다면 꼭 투표해주시길 바란다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선거대책위원장이 29일 오전 서울 마포구 성산2동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표용지를 받고 있다. 2026.05.29 jk31@newspim.com

정 대표는 "서울, 부산 중요하지 않은 선거가 없다. 서울에서 꼭 이기고 싶다"고 의지를 밝혔다.

그러면서 "여러분께서 헌법을 파괴하고 민주주의를 공격했던 세력들에게 헌법의 준엄함을, 투표의 힘을 보여주시길 바란다"고 덧붙였다.

국민의힘 지도부 중에는 정점식 공동선대위원장이 이날 오전 10시 경남 통영 광도죽림이동민원실에서 한 표를 던졌다.

박성훈 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장은 논평을 통해 "본투표 하루만으로는 부족하다. 오늘부터 시작되는 사전투표에 적극 참여하여 폭주하는 정권을 향해 매서운 민심의 회초리를 들어 주시기를 호소 드린다"고 사전투표를 독려했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 오전 서울 중구 소공동행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 투표하기 위해 이동하고 있다. 2026.05.29 yeawon2@newspim.com

서울시장 후보들도 사전투표 행렬에 동참했다. 정원오 민주당 후보는 중구 소공동 행정복합센터에서, 오세훈 국민의힘 후보는 한남동 주민센터에서 각각 한 표를 행사했다.

한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 부산 북구 만덕2동 행정복지센터에서 한 표를 행사한 뒤 "북구 발전과 보수 재건, 이재명 정권의 폭주를 막기 위한 역사적 의미가 있는 선거"라고 밝혔다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보도 이날 오전 9시30분 평택 안중읍 사전투표소에서 선거대책위원장, 고문단과 함께 투표에 참여했다. 같은 지역에 출마한 김재연 진보당 후보는 평택 고덕동 행정복지센터에서 투표했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 송현옥 여사가 투표하고 있다. 2026.05.29 khwphoto@newspim.com

이준석 개혁신당 대표도 오전 9시 자신의 지역구인 경기 화성시 동탄9동 행정복지센터에서 사전 투표를 마쳤다. 이 대표는 투표를 마친 후 "투표해야 정치권이 변한다. 꼭 이번 선거에서 본인의 가장 큰 권한이자 권리인 투표권을 행사해서 정치인들을 올바른 길로 이끌어 주시라"고 했다.

우원식 국회의장은 임기 종료일이기도 한 이날 오전 공관 소재지인 서울 용산구 한남동 주민센터에서 사전 투표를 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 우원식 국회의장이 부인 신혜경 씨가 투표하고 있다. 2026.05.29 khwphoto@newspim.com

한편, 이재용 삼성전자 회장이 이날 오전 서울 용산구 한남동 주민센터에 설치된 사전투표소를 찾아 한 표를 행사했다. 이 회장의 투표 모습이 언론에 노출된 것은 이례적이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표일인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 이재용 삼성전자 회장이 투표하고 있다. 2026.05.29 khwphoto@newspim.com

사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 실시된다.

seo00@newspim.com