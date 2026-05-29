한화손보, S&P 신용등급 'A+'로 상향

AI 핵심 요약beta
- 한화손해보험이 29일 S&P로부터 신용등급을 A+로 상향받았다
- S&P는 한화금융 계열의 자본적정성과 수익창출 능력을 높이 평가했다
- 한화손보는 이번 상향으로 대형 손보사 수준 글로벌 신용도를 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험이 글로벌 3대 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 상향 평가를 받았다. 자본 적정성과 안정적인 수익 창출 능력을 인정받으며 글로벌 신용도도 한 단계 높아졌다.
한화손보는 S&P가 회사 신용등급을 기존 'A'에서 'A+'로 상향했다고 29일 밝혔다. 등급 전망은 '안정적(Stable)'으로 제시됐다.
이번 등급 상향으로 한화손보는 국내 대형 손해보험사들과 어깨를 나란히 하는 수준의 글로벌 신용도를 확보하게 됐다.
S&P는 이번 등급 상향의 주요 배경으로 한화금융 계열 전반의 강화된 자본 적정성과 안정적인 수익 창출 능력을 꼽았다. 한화손보가 국내 손해보험 시장에서 쌓아온 경쟁력도 긍정적으로 평가했다.
특히 생명보험과 손해보험 간 서비스 시너지 측면에서 한화손보가 한화금융 계열 내에서 갖는 전략적 중요성도 반영됐다. 한화생명과 함께 보험 포트폴리오를 구성하며 그룹 내 금융 사업의 수익 기반을 뒷받침하고 있다는 평가다.
한화손보 관계자는 "이번 'A+' 등급 획득은 글로벌 시장에서 한화손보의 탄탄한 재무 구조와 이익 창출력을 공식적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 안정적인 자본 관리를 바탕으로 고객에게 신뢰받는 보험사로 거듭나겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com