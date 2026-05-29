알트, 日 KDD와 손잡고 '폴더형 스마트폰' 공급

3대 통신사 채널 진입으로 일본 시장 공략 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스마트 디바이스 전문기업 알트는 폴더형 스마트폰 'MIVE 케이스마(Keisma)'를 일본 3대 이동통신사(MNO) 중 하나인 KDDI를 통해 공급한다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 'MIVE 케이스마'는 알트의 폴더형 스마트폰 '스타일 폴더2'의 일본향 모델로 이날부터 KDDI의 온라인 판매 플랫폼 'au Flex Style'을 통해 판매된다. 이후 KDDI 직영점으로도 판매 채널을 확대해 나갈 계획이다.

KDDI는 'au' 브랜드를 운영하는 일본 대표 이동통신사업자로 전국 단위 유통망과 약 7000만명에 달하는 대규모 가입자를 보유하고 있다. 특히 일본 시장 특성상 단말 품질과 통신 안정성, 현지화 수준 등에 대한 검증 기준이 높은 사업자로 평가받고 있다.

알트 'MIVE 케이스마'. [사진=알트]

알트 관계자는 "이번 KDDI 채널 공급은 기존 SIM Free 및 MVNO 중심 판매에서 일본 메이저 이동통신사업자(MNO) 채널로 판매 영역을 확대했다는 점에서 의미가 있다"며 "특히 일본 시장은 신규 해외 제조사에 대한 검증 기준이 높은 시장인 만큼 이번 공급을 통해 제품 경쟁력과 현지화 역량을 일정 부분 인정받았다고 생각한다"고 전했다.

일본은 지난 3월 말 NTT도코모의 3G 서비스 종료 이후 기존 피처폰 사용자들의 스마트폰 전환 수요가 점차 확대되고 있다. 그럼에도 불구하고 고령층을 중심으로 키패드 기반 사용 방식에 대한 선호가 여전히 존재하고, 일부 젊은 층 사이에서도 폴더형 구형 단말기에 대한 관심이 이어지고 있다.

알트는 기존 수요층과 젊은 층의 관심도에 주목해 폴더형 스마트폰 'MIVE 케이스마'를 출시했다. 출시 이후 가전 양판점 및 일부 MVNO 채널을 중심으로 꾸준한 관심과 긍정적인 반응을 얻고 있다고 회사측은 설명했다.

이상수 알트 대표는 "일본 시장에서는 폴더형 단말기 수요가 존재하고 있고 3G 종료 이후 피처폰 사용자들의 스마트폰 전환 수요도 점진적으로 확대되고 있다"며 "향후 일본 시장에 최적화된 시니어 특화 모델과 신규 제품 라인업을 지속적으로 확대하고, 현지 통신사업자 및 유통 파트너와의 협력도 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com