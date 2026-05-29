초여름 야외활동 늘자 상해 위험도↑…악사손보 "보험으로 치료비 대비"

등산사고 5년간 4만3574건…골절·인대 손상 등 치료비 부담

AXA간편상해보험, 골절·입원·MRI·CT 검사비 등 보장

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 초여름을 맞아 등산과 러닝, 트레킹 등 야외활동이 늘면서 안전사고에 대한 주의가 요구되고 있다. 야외활동 중 발생한 상해가 치료나 입원으로 이어질 경우 의료비 부담이 커질 수 있어 보험을 통한 사전 대비 필요성도 높아지는 분위기다.

29일 행정안전부에 따르면 2020년부터 2024년까지 발생한 등산사고는 총 4만3574건으로 집계됐다. 연평균 8715건 수준이다. 사고 원인별로는 발을 헛디디거나 미끄러지는 실족 사고와 길을 잃는 조난 사고가 전체의 절반 이상을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = AXA손해보험의 '(무)AXA간편상해보험'은 야외활동이나 일상생활 중 발생할 수 있는 상해 위험을 보장하는 상품이다. 골절과 후유장해를 비롯해 상해 치료 과정에서 발생하는 비용 부담에 대비할 수 있도록 설계됐다. [사진=AXA손해보험] 2026.05.29 yunyun@newspim.com

특히 수풀이 우거지기 시작하는 5월에는 등산로 식별이 어려워질 수 있어 각별한 주의가 필요하다. 실제 최근 5년간 5월에 발생한 등산사고도 3966건에 달했다. 가벼운 산행이라도 사전에 경로를 확인하고, 등산화 등 적절한 장비를 갖추는 등 기본 안전수칙을 지키는 것이 중요하다.

러닝과 트레킹 등 다른 야외활동도 상해 위험에서 자유롭지 않다. 기온이 오르면 체력 소모가 빨라지고 집중력이 떨어지면서 젖은 지면이나 경사진 구간에서 실족·낙상 사고가 발생할 가능성이 커진다. 장시간 활동으로 발목과 무릎 관절에 반복적으로 하중이 가해지면 인대 손상이나 골절로 이어질 수 있다.

AXA손해보험의 '(무)AXA간편상해보험'은 야외활동이나 일상생활 중 발생할 수 있는 상해 위험을 보장하는 상품이다. 골절과 후유장해를 비롯해 상해 치료 과정에서 발생하는 비용 부담에 대비할 수 있도록 설계됐다.

이 상품은 특약 가입 시 상해 치료비와 진단비, 수술비를 보장한다. 건강보험 급여 적용 항목에 한해 MRI와 CT 검사비도 연간 1회 지원한다. 골절진단비, 깁스치료비, 일반상해입원일당 보장도 제공해 야외활동 중 발생할 수 있는 골절이나 입원 치료에 대비할 수 있다.

중증외상이나 척추·관절 손상 등 치료 기간이 길어질 수 있는 부상에 대비한 특약도 마련돼 있다. 권역외상센터 중증외상치료비, 상해 척추손상 수술비, 상해 관절손상 수술비 등 특약을 통해 사고 유형별 보장 선택지를 넓힌 것이 특징이다.

가입 절차도 간소화했다. '(무)AXA간편상해보험'은 질문 2개만으로 가입할 수 있는 간편고지 방식을 적용했다. 고령자와 유병력자도 최대 80세까지 가입할 수 있으며, 전화 상담을 통해 가입할 수 있다.

악사손보 관계자는 "초여름에는 기온 상승으로 체력 소모가 빨라지고 집중력이 떨어지면서 등산을 비롯한 야외활동 중 상해 사고가 발생할 가능성이 높아진다"며 "고객들이 일상과 야외활동 중 발생할 수 있는 다양한 상해 위험에 대비하고 치료와 회복에 집중할 수 있도록 실생활 중심의 보장을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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