푸본현대생명, 리더스에셋 어드바이저와 전략적 투자협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 푸본현대생명이 29일 리더스에셋 어드바이저와 전략적 투자협약을 체결했다
- 양사는 상품 포트폴리오 다변화와 고객 서비스 경쟁력 강화, 소비자 보호 체계 고도화에 협력하기로 했다
- 푸본현대생명은 GA 영업 성장 전략 차원에서 파트너십을 확대해 다양한 상품 선택권과 서비스 품질 제고에 나선다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 푸본현대생명이 법인보험대리점(GA) 리더스에셋 어드바이저와 손잡고 GA 채널 경쟁력 강화에 나선다.
푸본현대생명은 리더스에셋 어드바이저와 전략적 투자협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
양사는 이번 협약을 통해 상품 포트폴리오를 다변화하고 고객 서비스 경쟁력을 높이는 한편, 소비자 보호 체계 고도화에도 협력할 계획이다.
리더스에셋 어드바이저는 2002년 설립된 중견 GA다. 박동균 사장의 25년간 보험영업 노하우를 바탕으로 차별화된 영업 경쟁력과 안정적인 조직 운영 역량을 갖췄다는 평가를 받는다. 우수한 설계사 조직력과 체계적인 영업관리 시스템을 기반으로 향후 성장성이 기대되는 회사로 꼽힌다.
푸본현대생명은 이번 협약이 급변하는 보험 판매 환경과 채널 구조 변화에 대응하기 위한 GA 영업 성장 전략의 일환이라고 설명했다. 이를 계기로 GA 시장 내 전략적 파트너십을 강화하고 협력 기회를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.
이재원 푸본현대생명 사장은 "보험 판매채널 변화에 대응해 고객 중심의 가치를 높이고, 고객 수요를 충족할 수 있는 다양한 협력 기회를 지속 발굴하겠다"며 "푸본현대생명은 고객 수요와 시장 변화에 맞춰 고객에게 보다 다양한 상품 선택권을 제공하고, 고객 접근성과 서비스 품질을 높이 데 초점을 맞추겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com